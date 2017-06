El único vídeo de una pelea real de Bruce Lee arrasa en la red

Un fan de Bruce Lee ha conseguido una grabación de hace 50 años, en la que el maestro de las artes marciales aparece luchando por primera vez en una pelea real, y lo hace con un alumno aventajado, Ted Wong.

El vídeo está arrasando en la red y más 12 millones de personas ya lo han visto desde que fue publicado en Youtube esta semana.

Bruce Lee murió el 20 de julio de 1973 en Hong Kong. Tenía sólo 32 años, a consecuencia de una extraña reacción alérgica a un medicamento. Había nacido en San Francisco en 1940. De ascendencia hongkonesa su familia volvió a la entonces colonia británica donde vivió hasta que cumplió 18 años.

En 1959 volvió a Estados Unidos, llevando úicamente 100 dólares en el bolsillo. Tras instalarse en Seatle y trabajar en lo que podía para sobrevivir, obtuvo un doctorado en Filosofía. Años después el maestro abría su primera escuela de artes marciales. Luego se convirtió en una leyenda del cine con cintas como 'The Big Boss', 'Fist of Fury' o 'Enter The Dragon'.