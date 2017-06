María José Cantudo, musa vampira

«Me cayó el sambenito del 'destape' pero mis mejores trabajos como actriz los he hecho en el cine de terror y en el teatro, y sin enseñar nada». Con su desparpajo y su sentido del humor, la actriz María José Cantudo (Andújar, 1951) se mostraba ayer en San Sebastián junto al cartel de la Semana de Cine Fantástico y de Terror que protagoniza. Entusiasmada con el resultado del cartel, basado en una fotografía realizada por Pedro Usabiaga en la que la actriz aparece como vampira después de haberse 'comido' a dos vampiros de la generación de 'Crepúsculo', María José Cantudo se situaba como espectadora del letrero y lo admiraba detenidamente, mientras elogiaba una y otra vez el trabajo de quienes lo han creado.

AVANCE DE LA SEMANA El cartel Protagonistas: María José Cantudo, Imaol Peso y Joxe Peso. Fotografía: Pedro Usabiaga. Posproducción: Quentin Valois. Diseño y vestuario: Nerea Torrijos. Maquillaje y peluquería: Balú Hair Trends. Cartel: Ytantos. Making Of: Pixel Ciclo Título: 'El ataque de las mujeres cineastas'. Contenido: Películas de directoras contemporáneas del cine fantástico, y de pioneras desde los años 80. Exposición Título: 'Mil ojos tiene la noche'. Contenido: Fotos de actores del fantástico español de los años 70.

«Ya tenía ganas yo de venir a San Sebastián, que aquí se respira fresquito y tranquilidad, con ese verde y esa Concha que tenéis», decía la actriz con esa gracia andaluza y esa naturalidad que dio lugar a un encuentro divertidísimo, y con mucha retranca, por parte de una mujer que en los últimos tiempos se dedica a su pasión por las antigüedades. «Solo acepto cosas que estén hechas con calidad, y cuando me enteré de que el que preguntaba por mí en mi Facebook era Pedro Usabiaga, que es un fotógrafo maravilloso, no lo dudé ni un momento».

El cartel es «un homenaje al fantaterror de los 70 que cada vez es más admirado en todo el mundo y a una actriz que es uno de los rostros más conocidos de la época», explicó Josemi Beltrán, director de la Semana. Pedro Usabiaga quiso «crear una condesa Mircalla, una vampira que se acaba de cargar a dos de esos vampiritos de 'Crepúsculo' que no le dan ni para un bocado'». El fotógrafo utilizó una habitación de la casa de Juan Mari Rekarte en Irun, que tiene los muebles tal como se ven en el cartel.

'La Cantudo' como la llamaba Francisco Umbral («me decía 'estás muy cantúa', era un hombre maravilloso y le gustaba mucho el teatro, siempre estuvo ahí»), afirmó que se siente muy orgullosa de películas como 'El espanto surge de la tumba' (1973) o 'El huerto del francés' (1977) en las que trabajó con Paul Naschy y que hoy son veneradas en todo el mundo, «te las encuentras en China, Estados Unidos o Japón», afirmaba la actriz. «Es un cine que se hacía con pocos medios pero con grandes profesionales, y con mucha dedicación por parte de todos. Hoy hay más medios, pero cuando hago series de televisión veo que se hace todo muy deprisa».

En la creación del cartel de la Semana de Terror todo fue exquisito, según cuenta: «Ha sido una experiencia muy agradable con todos, hasta la chiquita que me dijo 'ponte un sujetador de esos con algo abajo', era tan maravillosa... Yo no tenía mucho pechillo y ahora me ha crecido un poquito. Pero cuando me veía con esas dos aldabillas con el efecto del sujetador pensaba 'qué va a decir mi madre cuando me vea así'. Pero ha quedado precioso, estoy muy resultona. Y sin photoshop ni nada, ¿eh? Que Pedro ha dejado la arruguilla donde había que dejarla y es todo natural».

La actriz que alcanzó gran popularidad en los años 70 asume con resignación la popularidad que le dio el filme pionero en la moda del 'destape', 'La trastienda' (1975), de Jorge Grau, cuando protagonizó el primer desnudo integral del cine español, al término de la censura. En las primeras películas de terror que ya había hecho, «no enseñaba nada», recuerda. Pero en 'La trastienda' salía sin ropa, reflejada en un espejo. «Yo salí virgen, como estaba entonces. Lo importante de la película era la crítica al Opus Dei, y los sanfermines, que nunca se han fotografiado tan bonitos, y no el felpudo de la Cantudo. Un día en Sevilla oí a unos comentando 'esa se ha puesto betún'. Qué horror. No era cine de 'destape', yo no hice ese tipo de cine, pero cargué con ese muerto, el de ser la Cantudo, la del desnudo integral. Me he quedado con ese sambenito y con el de vedette. Solo hice cuatro musicales, pero con el éxito de 'Las Leandras', ya me cayó lo de vedette. Pero ni la del destape ni la vedette, yo soy actriz».

Prefiere reivindicar sus dieciocho obras de teatro, su trabajo constante («yo me he recorrido toda España y he estado por todo el mundo, y me he ganado lo poco que tengo») o esas cinco películas de terror, entre las que se encuentra 'Las alegres vampiras de Vogel' que hizo cuando estaba embarazada de cuatro meses. «No era un tipo de películas de las que en ese momento daba más categoría a una actriz pero la veo ahora y digo 'qué ingenio'. Cuando las hice no me imaginaba la importancia que iban a tener estas películas». Y vuelve a ponerse delante del cartel, y a admirarlo.