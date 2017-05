Los premios de Cannes llegarán a las pantallas de San Sebastián en otoño

Derechos de distribución y exhibición de la Palma de Oro de la edición septuagésima del Festival International du Film, adquiridos. Adquiridos para nuestras pantallas por la compañía Avalon, responsable en 2016 del latigazo que fue 'Elle' de Verhoeven y la Huppert. 'The Square' de Ostlund, tan buñuelesca-vanguardista-arrebatada y perversa, llegará a nosotros en cuanto acabe el verano. Premio (compartido) al mejor guión: 'The Killing of a Sacred Deer' del perpetuamente escoradísimo hacia lo imposible Yorgos Lanthimos. Derechos adquiridos por Diamond Films, que un buen día se encontró con que tenía esa joya oscarizada que fue 'Moonlight'.

Viejos conocidos de aquí al lado que siempre pugnan por el premio del Público entre las Perlas del Zinemaldia, los Golem navarros, adquirieron antes de que el jurado liderado por Almodóvar diese a conocer su veredicto títulos fundamentales como ese 'Loveless' del ruso salvaje que firmó 'Leviatán' Se atrevieron incluso con el vituperado 'Aus dem Nitchs' de Akin. Y todo antes de que por su papel de madre tatuada e irreductible la Kruger se alzara con el Premio de Interpretación.

Se trajeron también en la bolsa el último Cantet y esa argentina semi fallida pero potente que es 'La hija del desierto'. Imprescindible para la supervivencia esa joya por la que ha pujado Caramel films, distribuidora de 'Ida', aquel milagro polaco y gracias a quien seres monumentales del cine como Hsiao-hsien Hou, autor de 'TheAssassin' estuvieron en Donostia en 2015. Han adquirido 'The Rider', una de las cumbres de la Quincena de Realizadores, exquisita, melancólica, cruda crónica que pudiera recordar en otra dimensión a aquel 'Jinete eléctrico'. Estamos en Dakota del Sur y dirige Chloé Zhao.

Todos son pedazos de cine que hemos de catar. Todos (y otros, como 'La cordillera' de Mitre) retienen sus fechas de estreno hasta saber si están programados en las distintas secciones de nuestro festival de septiembre. Saborearemos Cannes en otoño mientras que en Biarritz y Bayona ha rato que degustan el último Ozon, tan liante él, más 'Les fantômes de Ismaël' y el hiper académico 'Rodin'.

En cuanto a 'I am not a Witch' de esa africana rabiosa y tremenda que es Nungano Nyoni merecería tener sitio tanto en la Semana de Terror (donde quedarían magníficas'Okja' y 'Zombillénium') como en el festival de Derechos Humanos. En La Horrorosa daría juego Shalim Shaheen, el afgano que ha rodado 110 filmes. Más que Naschy y Jess Franco juntos. Síganle en facebook.