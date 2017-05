Un sueco, una Coppola y, siempre, películas

El oro de Cannes se lo llevó un nórdico bizarro bizarrísimo de apetito cinematográfico pantagruélico, Ruben Ostlund. Se pueden hacer objeciones a ese premio pero mejor hacerlas a que Sofia Coppola haya sido elegida por el jurado la mejor directora de la edición 70. Menos mal que Lynne Ramsay fue considerada la mejor guionista por su esplendor narrativo en You were never really here.

En el fondo, las discusiones sobre la legitimidad de los trofeos son un punto patéticas. En el fondo, lo mejor de todo es que The Square, la ganadora tiene un aroma de crueldad y sátira que la hace elegantemente perversa. Dado que Ostlund comparte las mismas divinas perversiones que Buñuel o Von Trier pero elevadas a la quinta potencia, dado que parece adorar el teatro del pánico, dado que… tantas otras cosas, es verdad: acaba por no dejar respirar su muy surreal obra. Pero eso tampoco es realmente primordial.

Lo fundamental siguen siendo las películas. Más allá del horrendo premio a la Coppola de The Beguiled, una obrita donde, lo juro, comete hasta errores de dirección de mucho bulto. Justo el año cuando para realizaciones de esas que hacen que el espectador se agarre a la butaca por el mazazo que recibe ahí estaban las de los hermanos Safdie en Good Time, la misma de Lynne Ramsay, la de Loznitsa en ese abismal retrato de una Rusia hecha añicos, polvo y cisco moral, física y políticamente que es Krotkaya . Pero tampoco eso importa demasiado. Al fin y al cabo, hasta antes de ayer, la Coppola nos ha regalado buen cine en muchas ocasiones.

Lo fundacional siempre serán las películas. O, mejor aun, la imagen en movimiento. Al carajo los soportes. Al carajo las maneras de exhibición. Es curioso, Cannes ningunea y ataca con soberbia el cine respaldado por Netflix pero al premiar a Ramsay premia un trabajo glorioso apoyado por Amazon… Vaya.

No importa. En países como Zambia a veces no hay pantallas y a veces la luz se va pero que nadie les diga que ni ven ni hacen cine. Que no se lo digan a la bravísima Rungano Nayoni, autora de un filme poderosísimo y radicalmente africano: I am not a Witch.

Acabó Cannes y las películas resplandecen. Dos (pen)últimas alegrías: el premio a Diane Kruger, capaz ella sola de imprimir profundidad a algo que (creo) no la tiene, el Aus dem Nichts de Akin. Y la Cámara de Oro que recibió Leonor Serraille por la estrepitosa extravagancia digna de toda complicidad que es Jeune Femme.