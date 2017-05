Diane Kruger desafía a la favorita Nicole Kidman en Cannes

La actriz alemana Diane Kruger ha destacado este viernes en el Festival de Cannes, debido a su rol desgarrador de una madre que reclama justicia por la muerte de su familia en la película 'In the Fade', perfilándose como gran rival para el palmarés ante la favorita Nicole Kidman.

En liza por la Palma de Oro, esta película de Fatih Akin describe el profundo dolor de Katja después de que su marido, de origen turco, y su hijo mueran en un atentado perpetrado por neonazis. El desconsuelo por esta pérdida dará paso a la sed de justicia y finalmente a la venganza.

Situado en Hamburgo, entre la comunidad turca, el film se enmarca de lleno en la actualidad, con el auge de los movimientos de extrema derecha en Europa, a través de alusiones directas al partido neonazi xenófobo griego Amanecer Dorado. Akin, alemán de ascendencia turca, para su historia se inspiró de los atentados cometidos por el grupúsculo NSU (Clandestinidad Nacionalista) contra los migrantes en Alemania en los años 2000.

"El escándalo llegó después de que la prensa... toda la sociedad alemana pensara que los asesinos eran turcos, kurdos; que eran traficantes de droga. En cierta manera, las víctimas fueron asesinadas dos veces. Eso me puso furioso, por eso escribí el guion", explicó en rueda de prensa el director, ganador del Oso de Oro en Berlín por 'Contra la pared' (2004).

El peso de la película recae sin duda en la intérprete alemana, Diane Kruger de 40 años, que, en su primer rol en su idioma materno, borda este dramático personaje. "Este film casi me mata. Tenía escenas difíciles de rodar, de vivir. Las escenas de duelo, de sufrimiento extremo, fue insoportable. Viví algo terrible. Desde entonces no he trabajado", aseguró por su parte Kruger.

Tras la proyección para la prensa, donde fue recibida con aplausos, la crítica no dudó en posicionar a la actriz como clara candidata al premio a la mejor interpretación femenina. En las redes sociales, la poderosa interpretación de Kruger tampoco pasó desapercibida; "lo mejor de su carrera" afirmó la revista web The Hollywood News y "retrato excepcional del dolor" tuiteó un periodista del Daily Mail Celebrity.

En la recta final del festival, cuando solo queda por proyectar el film británico 'You Were Never Really Here', de Lynne Ramsay, y a tenor de las 19 cintas en competición, la australiana Nicole Kidman era considerada hasta ahora la favorita en los pronósticos.

La intérprete ‘aussie’, de 49 años, y omnipresente en el certamen con tres películas y una serie, convenció a la prensa con sus dos filmes en competición: como responsable de un internado femenino en plena Guerra de Secesión, en 'La seducción' de Sofia Coppola, y en la piel de una madre que ve cómo su familia sufre un extraño maleficio, en la cinta de terror 'The Killing of a Sacred Deer', del griego Yorgos Lanthimos.

Kidman, que ya cuenta con un Oscar por su interpretación de la atormentada escritora Virginia Woolf en 'Las horas', si ganara ahora conseguiría su primer premio en Cannes. Aunque también sería la primera vez para Kruger, que en 2003 recibió en la Croisette el trofeo Chopard a la actriz revelación.

La alemana ha estado presente en el festival en varias ocasiones, entre ellas en 2009 con 'Malditos bastardos' de Quentin Tarantino y en 2005 con 'Feliz Navidad', de Christian Carión. Hace cinco años incluso fue miembro del jurado; un jurado presidido para este 2017 por el cineasta español Pedro Almodóvar, quien este domingo anunciará el palmarés del certamen.