Niños sin miedo en un Cannes zómbico

Por aquí entre los cines Olympia y Alexander III el personal empieza a mostrarse un poco harto de que tanto gran cineasta vuelva y vuelva y vuelva a volver a estrenar su última (gran) película en La Croisette y luego pose en la foto de familia del 70 Aniversario demostrando que el Tiempo no tiene piedad con nadie. Harto (todavía no del todo) de que Nicole Kidman esté presente en cuatro películas, ¡cuatro! de la Selección. Harto de la Huppert a la que, empero, seguimos amando a morir. O de que se defienda, a muerte, el cine en pantallazo cuando como recordó la inconmensurable Tilda Swinton, una gran parte de las muchas películas hechas para las salas estrenadas aquí en estos 70 años nunca lograron distribución y por tanto, jamás se han visto en la oscuridad majestuosa de un salón de cine. Hartos de que ahora, con cientos de dispositivos móviles en nuestros bolsillos y muñecas venga Almodóvar y les diga a los niños que ojalá vean su primera película en sala y no en TV o en ordenador.

Curiosas controversias casi de juego de la petanca (uno de los favoritos en esta villa donde Marine Le Pen consiguió el 44%de los votos). Sobre todo porque es la más alta tecnología digital la que facilita la restauración primorosa y posterior distribución de los grandes clásicos. Curiosa y viejuna controversia porque puede que el Cinematógrafo no tenga nada que ver con el lienzo sobre el que se proyecta. Ya lo ha dicho Guillaume Deffontaines, director de fotografía del sarcástico y esplendoroso Bruno Dumont: ‘El cine es por encima de todo, una reconstrucción continua de la imagen’. De la imagen, no de la pared blanca en la que se exhibe.

/ REUTERS

Sea como fuera, el miércoles 24, víspera de la gran fiesta de La Ascensión y de los entrenamientos libres del Gran Premio de F1 de Montecarlo (donde el único que no quiere estar es Fernando Alonso), en Cannes solo se hablaba, solo hablábamos de cómo 200 chavales (de ambos sexos, que conste) dejaron fuera de la gigantesca sala de La Soixantème a decenas de periodistas acreditados y otras criaturas que giran cual satélites errabundos alrededor de este planeta de fotogramas. Se estrenaba una delicia de la animación basada en una colección de comics que han arrasado en las librerías de Francia y el resto del planeta: Zombillénium, un juguete exquisito donde se detecta la huella, la impronta, la influencia y complicidad de otras maravillas como la saga de Harry Potter, Hotel Transylvania o The Walking Dead. Amén, claro está, del Thriller de Michael Jackson y John Landis, el Lobezno de X-Men y el Hellboy de Del Toro. Sin contar que nuestra muchachilla de Aita, zonbia naiz se lo habría pasado de muerte en compañía de estos licántropos y estas brujas jóvenes y tatuadas que han cambiado la escoba por un skate. Se estrenó Zombillénium entre alaridos y aplausos. Con los acreditados fuera y los peques convertidos en los dueños y reinas de la gran sala.

Habría que hablar de todos los mil veces coronados pero quizás sea mejor recordar que antes de La Ascensión se proyectaron tres películas jóvenes y libres: En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui, Jeune Femme de Léonor Serraille y Florida Project de Sean Baker. Permanezcan atentos a sus pantallas… O a sus dispositivos móviles y conexiones televisivas.