La húngara 'On body and soul' gana el Oso de Oro de la Berlinale

La película 'On body and sou', de la directora húngara Ildiko Enyedi, una historia de amor que se desarrolla en un matadero, ha ganado este sábado el Oso de Oro del festival internacional de la Berlinale.

El jurado otorgó el máximo galardón a este largometraje sobre un hombre y una mujer que se desean pero solo logran comunicarse a través de un sueño que comparten, en el que aparecen encarnados en ciervos. "Queríamos presentarles un filme muy simple, como un vaso de agua. Era algo arriesgado", ha dicho su directora al recibir el premio. "No sabíamos si el público nos seguiría porque uno solo se puede acercar a esta película desde la generosidad del corazón", ha añadido.

El jurado presidido por el holandés Paul Verhoeven otorgó el galardón al mejor director al finlandés Aki Kaurismaki por su película 'The other side of hope', sobre un refugiado sirio que se encuentra contra su voluntad en la fría Finlandia.

El Oso de Plata a la mejor actriz fue para la surcoreana Kim Min-hee por su papel en 'On the beach at night alone', donde interpreta a una mujer que mantiene una historia de amor fallida con un cineasta.

El austríaco Georg Friedrich se alzó con el Oso de Plata al mejor actor por su interpretación en el drama alemán 'Bright nights', sobre un padre que se lleva a su hijo de viaje por Noruega.

La chilena 'Una mujer fantástica', de Sebastián Lelio, una de las favoritas de la crítica del festival, recibió el premio al mejor guión.