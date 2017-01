Los Oscar cometen un tremendo error en su web

Tras hacerse público el listado de nominados a los Premios Oscar, los galardones más importantes del mundo del cine, cientos de usuarios accedieron a la web para conocer, de primera mano, quiénes optan a la estatuílla de oro. La web oficial de los Oscar, sin embargo, contenía un clamoroso fallo que no tardó en incendiar las redes sociales.

Según atestiguan varias capturas de pantalla, en la página se incluía a Amy Adams ('La llegada') y Tom Hanks ('Sully') entre los nominados a los Oscar, aunque en la lista oficial hecha pública por la propia academia no constaba ninguno de los dos.

La polémica es aún mayor de lo que pudiera parecer, ya que, para gran parte de la crítica y público, Amy Adams debería ser una firme candidata al Oscar por su destacado papel en el filme de Denis Villeneuve.

#AmyAdams was on the nomination list published on the #Oscar website. Then took it down! WTF! #Epicfail#Notrustpic.twitter.com/0rWkeNuzqH