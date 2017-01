'Zoolander 2' se enfrentará a los superhéroes en los Razzies

Los organizadores de la 37ª edición de los Premios Razzie han dado a conocer este lunes los nominados para su próxima ceremonia, a celebrarse el 25 de febrero y en la que como cada año se entregarán las frambuesas de oro a lo peor del cine mundial. Como ya es costumbre, dicha gala será un día antes de la organizada para los Premios Óscar por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

También es habitual que la fundación Golden Raspberry Award haya ratificado tales nominaciones a su trofeo en la víspera de las propuestas para los Óscar. Y no ha habido sorpresas, pues 'Zoolander 2' y 'Batman v. Superman: El amanecer de la justicia' han aparecido como favoritas a ganar en la categoría de Peor Película ante rivales como 'Dirty Grandpa', 'Dioses de Egipto', 'Independence Day: Contraataque' y 'Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party'.

Otros títulos con grandes opciones de estar entre lo peorcito del año serán el propio 'Dirty Grandpa', con seis candidaturas, y 'Dioses de Egipto', la secuela de 'Independence Day' y 'Hillary's America', con cinco. Además, Ben Affleck (por interpretar a Batman), Gerard Butler ('Dioses de Egipto' y 'Objetivo: Londres'), Henry Cavill (por interpretar a Superman), Robert De Niro ('Dirty Grandpa'), Dinesh D'Souza ('Hillary's America') y Ben Stiller (la secuela de 'Zoolander') lucharán por ser proclamados como peor actor.

Asimismo, Megan Fox ('Ninja Turtles: Fuera de la sombras'), Tyler Perry ('BOO! A Madea Halloween'), Julia Roberts ('Feliz día de la madre'), Becky Turner ('Hillary's America'), Naomi Watts ('La seria divergente - Leal' y 'Shut-In') y Shailene Woodley (también por 'La seria divergente - Leal') aspiran a ser coronadas como peor actriz. Como peor actor de reparto destaca la presencia entre los nominados de Jared Leto ('Escuadrón Suicida') y Johnny Depp ('Alicia a través del espejo'), al igual que la de Kristen Wiig (otra vez 'Zoolander 2') como peor actriz de reparto.