La trágica historia de Sid Vicious gana el premio del Dock of the Bay

Al inicio de la sesión de clausura en el teatro Principal, que fue presentada por Estrella Vallejo, se daban a conocer anoche los premios de la décima edición del Dock of the Bay, que certificaron que la tortuosa historia del bajista de los Sex Pistols, Sid Vicious, y su novia Nancy Spungen, aún provoca interés.

'Sad Vacation', una producción española a pesar de tener unos protagonistas tan británicos, se llevó el premio al mejor documental musical Dock of the Bay 2017, que entregó la directora del festival Eva Rivera al director del filme Danny García. El jurado compuesto por el programador y cineasta Alejandro Díaz, el escritor e historiador Felipe Cabrerizo y los cineastas Kikol Grau, Leire Apellániz y Virginia García del Pino expresó que había elegido 'Sad Vacation' entre los ocho largometrajes participantes «por su documentada narración capaz de arrojar una nueva mirada a uno de los mitos más populares de la música rock, y por su capacidad de superación de los límites canónicos del documental, añadiendo una construcción de thriller al argumento».

PALMARÉS Mejor documental musical Dock of the Bay: 'Sad Vacation', de Danny García (España). Mención especial del jurado: 'El charro de Toluquilla' de José Villalobos Romero (México). Premio Sade: 'Geometría del esplendor' de José Ramón da Cruz (España). Premio Diputación Foral de Gipuzkoa: 'When the Earth Seems to Be Light' de S. Machaidze, T. Karumidze y D. Meskhi.

El filme premiado plantea preguntas peliagudas: «¿Qué ocurrió la noche del 12 de octubre de 1978 en el Hotel Chelsea? ¿Fue realmente Sid Vicious el autor de la puñalada que causó la muerte de Nancy Spungen?». A lo largo de más de hora y media de metraje, Danny García trata de dar respuestas y documentar todo aquel trágico episodio que acabó con la muerte por sobredosis de Sid Vicious pocos meses después.

El jurado también otorgó una mención especial a la película mexicana 'El charro de Toluquilla', que retrata a un cantante mariachi con una peculiar historia detrás. «Por su habilidad para sacar todo el partido a un personaje singular y por su arrojo al atreverse a imprimir una pátina de humor a una historia enmarcable en la tragedia», el jurado ha querido destacar también el filme dirigido por José Villalobos Romero.

El premio Sade que entrega la empresa de cines donostiarras ha recaído en 'Geometría del Esplendor', uno de los filmes más vanguardistas y arriesgados que se han visto en la selección, en parte por retratar a un grupo tan especial como Esplendor Geométrico. El filme de José Ramón da Cruz ha sido premiado «por descubrir y poner en valor una banda primigenia al margen de cualquier cauce comercial y por su habilidad al amoldar su lenguaje narrativo a la esencia musical de la banda». Coro Odriozola, gerente de Sade, entregó el premio a Ibai Mikelajauregui, productor de la película.

Y el premio Diputación Foral de Gipuzkoa recayó en la coproducción entre Georgia y Alemania 'When the Earth Seems to Be Light', porque «a través de la observación de jóvenes skaters, artistas y músicos atrapados entre los poderes de la iglesia y el entorno político en la ex república soviética de Georgia, este filme propone una reflexión sobre la necesidad de encontrar espacios de libertad y la búsqueda de respuestas a preguntas de validez universal».