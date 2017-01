Hollywood defiende a Meryl Streep después de que Trump dijera que está «sobrevalorada»

Numerosas personalidades de Hollywood han salido en defensa de la actriz Meryl Streep, después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que está "sobrevalorada" y la llamase "lacaya de Hillary", en respuesta al crítico discurso de la intérprete durante los Globos de Oro.

"Cualquiera que llame a Meryl sobrevalorada no es apto para servir", escribía en Twitter la actriz y comediante Rachel Dratch, conocida también por participar en el programa Saturday Night Live, refiriéndose a Donald Trump. "[Meryl] está sobrevalorada como actriz como Michael Jordan está sobrevalorado como jugador de baloncesto o Sully como piloto o Ted Williams en béisbol", añadía el director y productor Judd Apatow ('Virgen a los 40').

El actor y guionista Ricky Gervais, presentador de los Globos de Oro en varias ocasiones, bromeaba escribiendo que "los fascistas solían tener mejor sentido del humor cuando los actores de Hollywood se burlaban de ellos", acompañando el tuit de una imagen de Charles Chaplin en 'El gran dictador'. El intérprete de Star Trek, George Takei, calificaba la respuesta de Trump como "triste".

"Nunca olvidéis que la buena opinión de las personas será más insultante que su abuso", escribía la escritora J.K. Rowling. La presentadora Ellen DeGeneres afirmaba que "nunca ha habido nadie como Meryl Streep. La amo", algo que secundaba la actriz Anna Kendrick. "¿Hay alguien mejor?" escribía la intérprete. "No digas a las leyendas lo que pueden hacer y lo que no", añadía la comediante Margaret Cho. "La palabra de hoy es trabajo. Céntrate en tu trabajo", señalaba.

Un discurso polémico

Durante su discurso, la actriz señaló que en la sala se encontraban algunos de los sectores más vilipendiados, "los extranjeros y la prensa". Después, Streep recordó, sin llegar a nombrar al presidente electo de los Estados Unidos, el momento en el que Trump se burló de Serge Kovaleski, un periodista discapacitado de 'The New York Times', en 2015.

"La falta de respeto invita a la falta de respeto, la violencia incita a la violencia, y cuando los poderosos usan su posición para intimidar a los demás, todos perdemos", señaló la intérprete. Unas palabras que provocaron que el aludido, Donald Trump, le respondiera en Twitter. "Meryl Streep es una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero anoche me atacó en los Globos de Oro", escribía el presidente electo.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....