Muere a los 106 años el artista que inspiró a Bambi

El artista Tyrus Wong, que inspiró al entrañable ciervo Bambi de la película homónima de animación de Disney, murió este sábado en Estados Unidos a los 106 años, y según informó el Museo de la Familia de Walt Disney. "Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de la leyenda de Disney, Tyrus Wong. Nuestros pensamientos están con la familia Wong", anunció The Walt Disney Family Museum en Twitter.

Nacido en Canton (China) en 1910, Wong trabajó en los estudios de Walt Disney durante solo tres años, entre 1938 y 1941, aunque su "influencia en la composición artística del dibujo Bambi no puede pasarse por alto", resaltó en un comunicado el museo de la Familia de Walt Disney.

Mientras trabajaba en los estudios de Walt Dinsey y dibujaba gran cantidad de bocetos del ratón Mickey Mouse, Wong se enteró de que había comenzado la fase de preproducción del largometraje de dibujos animados Bambi, en el que se relata la historia de un ciervo desde su nacimiento hasta su edad adulta.

Entonces, Wong fue a casa y dibujó varios bocetos de un ciervo en un bosque, las líneas que darían vida al personaje de Bambi. Los pequeños dibujos de Wong captaron la atención de Walt Disney y se convirtieron en la base para el estilo visual de la película, según detalla la nota del Museo.

"Walt Disney vio que Tyrus era capaz de producir obras de arte exquisitas que no necesariamente parecían el bosque, sino que se sentían como el bosque. La visión que tuvo Walt Diseny sobre Bambi y el uso que hizo del trabajo de Tyrus todavía influye en las películas de hoy", resaltó el museo.

Después de trabajar para los estudios de Walt Disney, Wong pasó a las filas de la productora Warner Bros, donde colaboró en la creación de decenas de películas como 'Rebel Without a Cause' ('Rebelde sin causa') y 'The Wild Bunch', traducida en España como 'Grupo salvaje' y en Latinoamérica como 'La pandilla salvaje'.