Carrie Fisher muere a los 60 años

La actriz estadounidense Carrie Fisher, famosa por su papel de princesa Leia en 'Star Wars', ha fallecido en Los Ángeles, según ha informado la familia de la intérprete por medio de un comunicado a la revista People.

"Con una tristeza muy profunda, Billie Lourd confirma que su amada madre Carrie Fisher falleció a las 8:55 de esta mañana", dice la declaración. "Ella era amada por el mundo y ella se extrañará profundamente. Nuestra familia entera le agradece por sus pensamientos y oraciones", explica la nota .

Fisher viajaba desde Londres a Los Ángeles el viernes 23 de diciembre, cuando ella fue a un paro cardiaco. Los paramédicos la sacaron del vuelo y la llevaron a un hospital cercano, donde fue tratada por un ataque al corazón. Más tarde murió en el hospital.

Icono de la ciencia ficción

La hija de la veterana del espectáculo Debbie Reynolds y el animador Eddie Fisher, Fisher se crió en el mundo a veces tumultuoso de cine, teatro y televisión.

Carrie Fisher saltó a la fama como la princesa Leia de "Star Wars" en la trilogía original de ciencia-ficción de George Lucas: "Star Wars: A New Hope (1977)", "The Empire Strikes Back" (1980) y "Return of the Jedi" (1983).

Como sus compañeros de elenco Harrison Ford y Mark Hamill, Fisher regresó para el relanzamiento de la saga "Star Wars: The Force Awakens" (2015) y además está confirmada su participación en "Star Wars: Episodio VIII" (2017).