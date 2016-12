Historias de cine desde Tudela

En todos los territorios donde se habla o alguna vez se habló la lingua navarrorum, ese euskera en tiempos mezclado no solo con el castellano sino también con el hebreo y el árabe, se han dado cuenta, tiempo ha, de que el Cine, en realidad todas las maneras del audiovisual, forma, forman parte no solo de la riqueza cultural sino también de la económica y la turística de un país.

Mientras en Gipuzkoa tenemos una cartelera en salas comerciales que asombra a propios y extraños (ese Paterson, esa La doncella, ese Infiltrado, esa Las inocentes, ese Mel Gibson brutal, ese Pixi Post eta opari-emaileak, esa La comuna) y en Biarritz aparece lluviosa, sucia, imperfecta y poderosísima Ma´Rosa de Brillante Mendoza, resulta que en Pamplona, la Iruñea donde se filmaron escenas de Solo se vive una vez, aquella película de Bollywood para la que osaron pintar bueyes de negro y que así parecieran toros por la Estafeta, estos días de brindis, amor y niños que nacen en portales, siete paredes historiadas (por ejemplo una de las del Baluarte y otra del magno teatro Gayarre más la del Pasaje del Seminario junto al Ayuntamiento y un rincón de la calle Eslava ) se han convertido en fantásticas y fantasmagóricas pantallas donde rebotan imágenes creadas por gente cercana y por gente de muy lejos.

La iniciativa surge de la mente siempre revolucionada de Gonzalo de Pedro, director del festival Márgenes, programador en Locarno, consultor en Punto de Vista. Él y otras criaturas de lo visual han programado esta reverberación de imágenes y sonidos por el Rincón de Pellejerías o cerca del Portal de Francia. Contra las piedras y desde las piedras surgen propuestas c omo The praise of folly, basada en El elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam o Fireworks (Archives) de Apichatpong Weerasethakul, el maestro tailandés que asombrase al Universo con aquella El tío Boome que recuerda sus vidas pasadas o la más reciente Cementerio de esplendor.

En la Tudela de Muskaria

Pero si eso sucede, entre fantasmal y mágico en la capital del Reyno, a 94 kilómetros más hacia el sur, en la Ribera, en esa Tudela bañada por el Ebro, fortificada en el año 802 por Amrus ben Yusuf, patria de Benjamin Bar Yonah, autor de El libro de viajes (siglo XII) y sede de un cineclub imbatible e irreductible, el Muskaria, surgido en 1955 (el también soberbio Kresala donostiarra nación en 1972), ayer jueves se clausuró la cuarta edición del certamen Navarra Tierra de Cine. Y se clausuró con ceremonia engalanada en un teatro que comparte nombre con el apellido del guionista de No habrá paz para los malvados: Gaztambide.

La iniciativa, respaldada por el Gobierno de Navarra, unas cuantas merindades y un puñado de pueblos y lugares consiste en elegir diez proyectos de cortometrajes que han de ser filmados, condición sine qua non, en localizaciones navarras y luego ofrecidos a la consideración no solo de un jurado (donde en esta edición de 2016 se encontraban la productora de la fantástica película de montaña y amistad que es Pura Vida y el director de Palmeras en la nieve) sino también a la del público que ha visto los cortometrajes realizados en algo parecido a un festival itinerante pues se proyectaban en bucle en distintas salas de la Comunidad Foral. Itinerante y a la vez cibernético puesto que también había maneras de verlos y votarlos en red.

Todo ello en un intento, feliz, de aunar cine-turismo- industria pues más de 6.500 personas trabajan en Navarra en el mundo audiovisual, enmarcadas en el afán de unas 200 pequeñas, casi micro, pymes.

Ganó 'Ya no quedan domingos', una historia de botellas con mensaje y niños con tristeza dentro. Ganó 'Reencuentro', thriller con asesino en serie y con causa dentro rodado precisamente en Tudela. El público prefirió una historia de lamias hechiceras, 'Huir'; y Reyes Caballero, directora de 'La bodega del toro navarro, con música del donostiarra Josetxo Fernández de Ortega, fue la gran diva de la noche.

Pasa en Navarra. Mientras en Tabakalera han programado para la tarde del día de Navidad un puñado de cortos españoles presentados, triunfalmente, en festivales internacionales. Y para Reyes, un auténtico bellezón animado, La jeune fille sans mains.