El cine sobre temas sociales irrumpe en el programa de micromecenazgo Meta! La realización de un documental sobre Yogurinha Borova es uno de los proyectos seleccionados. Seleccionados entre 35 proyectos presentados los veinte que Diputación financiará con la misma cantidad que recauden entre particulares ALBERTO MOYANO San sebastián. Sábado, 8 julio 2017, 10:04

Los proyectos para rodar películas documentales con inquietudes sociales han irrumpido con fuerza en la segunda edición de Meta!, el programa de micromecenazgo de la Diputación de Gipuzkoa en el que la institución foral cofinancia actividades culturales con la misma cantidad que consigan recaudar entre particulares y donantes privados. Hasta cinco propuestas para financiar otras tantas películas sobre asuntos tan dispares como una 'road-movie' sobre la travesti vasca Yogurinha Borova, los problemas que afrontan las personas con discapacidad o el cuidado del medio ambiente figuran entre los veinte seleccionados este año, en un listado en el que también figuran un cómic LGTBI, un cortometraje sobre la tamborrada, la adaptación escénica de la novela 'Chis y Garabís' de Paloma Bordons o la creación de un librería itinerante.

A esta segunda convocatoria de Meta! concurrieron un total de 65 proyectos -el 56% propuestos por mujeres y el 44%, por hombres-, que se subieron a la plataforma Goteo.org. Una vez realizada la criba que descartó los proyectos sin un mínimo de elaboración, el número de propuestas se quedó en 35, de las cuales se han seleccionado veinte. Otros proyectos elegidos son la publicación de una investigación sobre el erromintxela -un derivado del euskera y del romanés hablado en la CAV, Navarra, Zuberoa y Lapurdi-, la digitalización de un documental sobre la expedición azpeitiarra de 1986 al Annapurna II o un festival de música en Azpeitia, Hernani y Lekeitio, que reivindicará la tuba y el lombardino. Asímismo, opta a este modelo de cofinanciación público/privada una fábrica de creación relacionada con prendas y complementos de moda, una campaña para el fomento de vehículos eléctricos en la zona de Eibar y un programa que fortalezca a través del juego la interacción entre el niño y la naturaleza.

El diputado foral de Cultura, Denis Itxaso, admite que algunos de los proyectos seleccionados se sitúan en «la periferia fronteriza entre el arte y otras disciplinas» no estrictamente relacionadas con la cultura, pero lo enmarca en el objetivo de su departamento de fomentar el debate en torno a distintas problemáticas actuales. En cualquier caso, reconoce que «será un debate que deberemos abordar en el futuro». Además, no descarta elevar en la próxima convocatoria la aportación de la Diputación, de forma que por cada euro recaudado la institución foral aporte una cifra superior. «El programa ha tenido éxito y no tenemos la sensación de que estemos realizando una gran aportación económica». La partida presupuestaria es de 70.000 euros.

Cultura aporta la misma cantidad que la obtenida por financiación privada, hasta 3.500 euros

Talleres de formación

Tras el taller sobre micromecenazgo impartido el pasado 9 de mayo, este próximo martes se celebrará otro dirigido a los proyectos seleccionados y enfocado al diseño de campañas y planificación de la comunicación. Los impulsores de las actividades seleccionadas recibirán asesoría personalizada, antes de que el 14 de septiembre arranquen las respectivas campañas de 'crowdfunding', que tendrán hasta el 23 de octubre para reunir la cantidad mínima para su realización. Los que lo consigan pasarán a una segunda ronda que les permitirá incluso completar el presupuesto total. Para lograrlo, tendrán hasta el 2 de diciembre. Entre los proyectos de este año, las cifras que los proyectos aspiran a recaudar van desde 1.600 hasta los 15.400 euros en la primera fase y desde los 4.200 a los 20.085 en la segunda.

Meta! es un programa impulsado el pasado año por el Departamento Foral de Cultura, mediante el cual se seleccionan veinte proyectos culturales que se financiarán mediante 'crowdfunding' -pequeñas aportaciones privadas-. Por cada euro recaudado por cada proyecto, la Diputación aporta otro hasta un máximo de cien euros por aportación y de 3.500 euros por cada iniciativa.

Con un límite de cien euros por aportación particular -del cual sólo se contabilizará la primera que realice-, cada proyecto podrá llevarse hasta un máximo de 3.500 euros procedentes del programa Meta!