Cine de rockeros, bailongos y flamencos El Dock of the Bay vuelve este sábado con un 'mix' de estilos musicales y cinematográficos. El Principal y el Trueba acogen la proyección de 20 películas musicales, entre las actividades de la undécima edición del festival donostiarra

No prevalece uno sobre otra: el cine y la música van de la mano y entran en todo tipo de relaciones, sin distinción de géneros, estilos ni edades, en el Dock of the Bay. El festival donostiarra dedicado a las películas musicales (y otras cosas) inicia el sábado, en plena llegada de los Reyes Magos, su undécima edición. Con la misma voluntad de «crear comunidad» y transmitir pasión por el cine y la música que lleva poniendo en práctica desde hace una década.

El mapa de la bahía

Buena parte del público del Dock of the Bay es adicto al festival y se conoce bien sus recovecos, pero recordemos algunas de sus claves. Las proyecciones de las películas, 20 en total este año, tienen lugar durante el fin de semana en el Principal (incluido el sábado 13, día de la clausura), donde se pueden ver los títulos con más gancho comercial y con figuras más legendarias; y entre semana en los cines Trueba, donde se concentran las películas a concurso. Además de la competición oficial, hay otras dos secciones: Perfect Day, que recoge una panorámica de la producción del año en el género; y la retrospectiva, que esta vez está dedicada a Tony Palmer, con cuatro títulos. Pero hay muchas más actividades: un seminario para debatir con expertos sobre 'La música como constructora de imágenes' en la sede de la escuela de cine Elías Querejeta en Tabakalera; la presentación del libro 'Johnny Hallyday: a toda tralla' de Felipe Cabrerizo, que tendrá lugar el viernes 12 en la Kutxa Kultur Plaza; varias fiestas y un concierto de Kokoshca en la sala Kutxa Kultur Kluba el jueves 11; y una proyección para jóvenes del documental 'Marley' en el Principal el viernes 12. Las entradas para las proyecciones cuestan 7 euros y ya están todas disponibles en la web.

Tony Palmer quiso volver

Es una de las figuras capitales en el arte de filmar la música y de dejar constancia documental y reflexiva sobre muchos de los grandes momentos de la historia del rock, pero no solo eso: entre las cuatro películas que se proyectan del gran cineasta británico, se encuentra 'Callas' (1977), sobre la mítica soprano, con la participación de algunas de las más importantes figuras de la cultura italiana de los 70. Además, se proyectarán dos testimonios tan importantes como 'All You Need Is Love. All Along the Watchtower', sobre algunos de los grandes mitos del rock en pleno fulgor; y 'Wigan Casino' (1975), el gran documento sobre el epicentro del 'northern soul' y su irrepetible movimiento. «Tony Palmer en persona es como un catalógo de anécdotas increíble, teniendo en cuenta que ha sido amigo de John Lennon, Frank Zappa, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Mick Jagger... Y todos salen en 'All You Need Is Love. All Along the Watchtower'», explica Eva Rivera. «Cenando con él le ofrecimos que volviera este año con una retrospectiva y de inmediato nos dijo: 'Sí, absolutamente'». Será la gran estrella del festival este primer fin de semana, y presentará sus cuatro películas en el Principal.

Algunas mujeres ocultas

La rumorología sobre el interés de lo que está por venir apunta insistentemente a la calidad y la sorpresa que anidan en dos películas que se dedican a rescatar a dos mujeres de enorme talento que sin embargo quedaron ocultas durante décadas. Y con dos estilos tan diferentes como la música electrónica y el flamenco. 'A Life in Waves' de Brett Whitcomb saca a la luz la labor de Suzanne Ciani, que «hizo la banda sonora de los primeros videojuegos de Atari o el sonido de las burbujas del anuncio de Coca-Cola de 'la chispa de la vida'», explica Eva Rivera. «Se tuvo que dedicar a los efectos sonoros porque no consiguió desarrollar su carrera musical, pero fue una pionera de la música eléctronica al mismo tiempo que Tangerine Dream o Kraftwerk, y ahora que se ha recuperado su figura sí que está actuando con su música, el año pasado estuvo en el Sonar y fue un acontecimiento».

Por otra parte destaca 'La Chana', «es una gran película, y además es la ópera prima de una joven directora, Lucija Stojevic, que sorprende por la forma de la película y porque rescata la apasionante historia de una bailaora de flamenco que se hizo famosa en los años 60, y Peter Sellers la quiso llevar a Hollywood para que triunfara internacionalmente. Pero el patriarcado que la rodeaba le impidió ir, y perdió su gran oportunidad. Sin embargo luego se recuperó su figura. Es una película muy especial». Habría que sumar el filme sobre Marianne Faithfull, artista mucho más conocida, pero siempre con cierto misterio.

Estrenos y grandes producciones

Entre las películas que se presentan como estreno en España, «pequeños triunfos que vamos consiguiendo», se encuentran la amplia biografía (dos horas y cuarto) 'Eric Clapton: Life in 12 bars', de Lili Fini Zanuck; 'Living On Soul' de Cory Bailey y Jeff Broadway, con las estrellas del sello Daptone en directo, y 'Manchester Keep On Dancing', de Javi Senz. Y también hay películas de gran producción como la de Eric Clapton o 'American Valhalla', de Josh Homme y Andreas Neumann, que es el diario de la amistad entre Iggy Pop y el líder de Queens of the Stone Age.

Recordando a Cancer Moon

Otra de las semillas que van fructificando se puede ver en el regreso de Alvaro Fierro, que hace tres años ganó el premio del Dock of the Bay con el documental que dirigió junto a Joseba Gorordo '160 metros. Una historia del rock en Bizkaia', y ahora ha realizado junto a Ibon Ibarlucea 'Atrapados por la serpiente', para rescatar la historia de uno de los grupos de culto más importantes de Bizkaia, Cancer Moon.

De Los Bravos a la cassette

Entre las ocho películas en competición también figuran títulos que destacan tanto por sus protagonistas como por las alabanzas que han recibido en festivales previos. Entre ellos 'Black Is Black', de Fran Parra, jugoso repaso a la historia de Los Bravos con importante participación de Mike Kennedy en la actualidad; y 'Cassette: a documentary mixtape', de Zack Taylor, una reivindicación de las cintas domésticas que tan importante papel hicieron en la transmisión de la música, y en las recopilaciones personalizadas.