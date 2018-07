Cincuenta miradas a la gastronomía contemporánea Uno de los cuadros que forman parte de la exposición. La exposición del Basque Culinary Center defiende la «pluralidad» de ámbitos de la cocina ASIER LEZA SAN SEBASTIÁN. Martes, 3 julio 2018, 08:12

El Basque Culinary Center inauguró la semana pasada la exposición '50 miradas', un relato «novedoso y estimulante» que toma como punto de partida el nacimiento de la Nueva Cocina Vasca para repasar los últimos 40 años de la gastronomía contemporánea. La exposición cuenta con un recorrido de 50 obras que, según la comisaria, Sasha Correa, pretende «desvincular» la gastronomía de la alta cocina. «Es algo que abarca mucho más, la alta cocina es solo la punta del iceberg», confiesa. La obra principal, que da nombre a la muestra, está compuesta por 50 objetos que representan la «pluralidad» de la gastronomía contemporánea.

Los utensilios que se pueden ver, desvela Correa, han sido donados por chefs y restaurantes de todo el mundo, desde los «más reconocidos» internacionalmente hasta los «más populares». «La gastronomía es de todos». La intención de los comisarios de '50 miradas', la periodista Sasha Correa y el sociólogo Iñaki Martínez de Albéniz, es ofrecer una exposición abierta a todo tipo de públicos y abrir un debate en torno a la gastronomía contemporánea. «Aquí no hay respuestas, solo lanzamos preguntas», explica Sasha.

La exposición Lugar Basque Culinary Center. Fechas Hasta el 13 de julio. Visitas guiadas Tres al día: a las 10.00, a las 12.00 y a las 17.00. Entrada Gratuita.

El Basque Culinary Center ofrece a diario tres visitas guiadas, previa inscripción, para recorrer la exposición de forma gratuita. Las dos primeras se realizan a las 10.00 y 12.00 horas, y la última a las 17.00. El público interesado puede realizar la reserva desde la página web de la muestra.

Para el director del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, la pieza que refleja la realidad «desigual» del sector es 'We can do it'. Se trata de un mural que muestra las portadas de las revistas culinarias más importantes a nivel nacional e internacional, que apenas cuentan con mujeres como protagonistas. Esta pieza pretende actuar como un objeto de «denuncia», añade. Aizega es consciente de que la mayoría de los modelos de éxito en el mundo de la gastronomía son hombres, pero recuerda la «importancia» de luchar por un «futuro en igualdad».

'50 miradas' recoge el lema '#CocinaHastaEnLaSopa', porque «detrás de lo que nos llevamos a la boca hay mucho más que nutrientes», explica Correa. Cree que es un «error» asociar la gastronomía únicamente a la comida y defiende la «diversidad» de ámbitos que alcanza el sector, como la economía, la política o la comunicación, entre otros. «La gastronomía es un plato cocinado por muchas manos», explica.

La exposición toma como punto de partida el nacimiento de la Nueva Cocina Vasca, el movimiento de revolución culinaria que iniciaron Juan Mari Arzak y Pedro Subijana en 1976. Los cocineros donostiarras pretendieron dar un vuelco al recetario vasco tradicional y reunieron a varios de los cocineros guipuzcoanos que también soñaban con combinar cultura y cocina, como Karlos Arguiñano o Xabier Zapirain. Hoy, la institución académica pionera a nivel mundial 'prepara la mesa' y brinda una ceremonia apta para todos los gustos. ¿Hay apetito?