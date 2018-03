Jon Cazenave: «El 'paisaje vasco' no existe como tal» Jon Cazenave, en San Telmo durante los preparativos de la exposición 'Fenómeno Fotolibro'. / MICHELENA Jon Cazenave, fotógrafo El fotógrafo donostiarra impartirá un taller sobre 'Paisaje, territorio e identidad', en el marco de la exposición sobre fotolibros de San Telmo ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 22 marzo 2018, 06:51

Como parte de las actividades paralelas a la exposición 'Fenómeno Fotolibro' que se inaugura mañana en el museo donostiarra de San Telmo, el fotógrafo Jon Cazenave impartirá un taller sobre 'Paisaje, territorio e identidad', junto a Awoiska van der Molen y Federico Clavarino. Cazenave (Donostia, 1978) ha trabajado durante diez años en su proyecto 'Galerna', «un elogio a la identidad original de la tierra» en el que el propio fotógrafo confiesa haberse adentrado «como vasco y haberlo terminado como persona». Tras diez años de trabajo, Cazenave, que impartirá su curso del 27 al 29 de abril, concluye que «la idea de un 'paisaje vasco' no existe para nada».

- ¿Qué buscamos cuando optamos por fotografiar un paisaje concreto?

- La fotografía del paisaje forma parte de una acción que viene muy bien para conocerse a uno mismo y construirse la identidad, posiblemente relacionada con la cartografía de lo que nos rodea. Muchas veces, la palabra 'paisaje' parece que se refiere a una naturaleza convertida en cultura. Decimos «nuestro paisaje» y parece que hay ahí un territorio construido por nosotros.

- ¿Y no es así?

- Hay una retroalimentación. Cuando vamos a Belagua nos pensamos que ese paisaje es naturaleza pura y resulta que hace miles de años aquello era un bosque de hayas maravilloso que ahora está convertido en pastizales porque el ser humano necesita alimentar a las ovejas. Reflexionar sobre el paisaje es muy interesante porque se caerán muchos mitos, pero a la vez construimos una relación más cultural.

- Antes cada fotografía era el fruto de varias decisiones más o menos meditadas. Con la fotografía digital eso ha desaparecido.

- Cuando vamos a los sitios -tanto en las ciudades como en las montañas- parece que vemos a través de la pantalla. Ya no hacemos el ejercicio de mirar con los ojos y entender con la cabeza; es la pantalla la que encuadra la realidad. Se ha metido como un filtro en nuestra percepción visual. Es algo que no me parece ni bien, ni mal, simplemente lo constato porque pienso que es algo sobre lo que se debe reflexionar. La percepción de nuestro mundo a través de la imagen está teniendo un impacto brutal. Quizás no estemos adecuadamente educados para todo esto que nos está viniendo.

- ¿Qué nos dicen las fotos sobre su autor?

- La fotografía es una herramienta para la representación pero detrás hay muchísimas decisiones que informan sobre la identidad del que la hace. Hay una mirada, una exposición y, sobre todo, un encuadre. La fotografía tiene unos límites muy marcados: es un rectángulo o un cuadrado que contiene una imagen y no contiene otras muchas.

- Cada foto que hacemos supone elegir cuáles no.

- Exactamente. Por eso nos interesa mucho en estos talleres aproximarnos a la naturaleza o al paisaje introduciendo la clave de la identidad.

- Las fotos, ¿tienen todas algo de 'selfie'?

- El 'selfie' no es fotografía, no hablamos de un autorretrato, el 'selfie' es kitsch y nada tiene que ver con un ejercicio de introspección. Es imposible que un paisaje te pueda devolver un' selfie'. Un paisaje puede crear las condiciones para generar un espacio de silencio que ayude a conectar con uno mismo. Este escenario no tiene nada que ver con la autorrepresentación contemporánea vía 'selfie'. El paisaje requiere tiempo para su resonancia y el autor debe buscarse en él. El 'selfie' trata de lo inmediato y representa lo mas epidérmico de la sociedad contemporánea.

- ¿Cómo se aprende a fotografiar paisajes? Todos creemos que sabemos hacerlo, pero no debe ser así, si van a impartir un taller...

- Lo primero que hay que preguntarse es cómo se aprende a codificar un paisaje, a interiorizarlo y a interrogarlo. Cómo aprendemos a ponernos en manos de ese paisaje para después realizar un acto tan sencillo como hacer clic.

- ¿Convendría visitar el paisaje previamente sin la cámara?

- Es algo que yo tiendo a hacer para captar la esencia de ese paisaje. Hay un libro muy interesante de Augustin Berque, 'El pensamiento paisajero', que contiene reflexiones muy interesantes sobre qué es naturaleza, qué paisaje y de qué manera todos nuestros mitos y leyendas han sido creados por la codificación de la naturaleza y su conversión en paisaje.

- Tendemos a pensar que la fotografía paisajística es realista, pero en casos como el suyo, el resultado parecen obras abstractas.

- La fotografía figurativa de paisajes es una gran fuente de abstracción, precisamente por esa herencia mitológica que ha nacido íntimamente ligada a la naturaleza.

- También existe un estereotipo del 'paisaje vasco'. ¿Responde a la realidad?

- El considerado 'paisaje vasco' no existe como tal. Este paisaje es compartido con otros pueblos, al igual que nuestras leyendas y tradiciones. En el trabajo 'Galerna' que he estado realizando durante diez años, me circunscribí al principio exclusivamente al País Vasco, Navarra y País Vasco francés. Basta ver qué pasa en el Pirineo Aragonés o en Cantabria o Asturias para darte cuenta de que la esencia del paisaje es la misma. Y a medida que avanzas hacia el oeste, compruebas que el bosque primigenio se ha perdido y se ha plantado muchísimo eucalipto del que trajo de Australia Marcelino Sanz de Sautuola. Ese bosque cántabro es un auténtico paisaje, pero dista mucho de ser naturaleza porque es una auténtica fábrica de producción de árboles.

- ¿Habría que separar paisaje y naturaleza?

- Yo tiendo a separarlo porque, por ejemplo, el esfuerzo que se hace en Belagua por conservar unas cuantas hectáreas de hayedo primigenio no tocado por la mano del hombre, ya está tocado por la mano del hombre desde el momento en el que eso se convierte en un islote de pureza, está diciendo que si no lo protegieras desaparecería.

- Comentaba hace unos años la importancia de la soledad a la hora de hacer fotos. Una soledad, ¿cada vez más difícil de encontrar?

- Sí, tiendo a repetir esto por activa y por pasiva: soledad, silencio y aislamiento. ¿Por qué? Hablo por mí, pero mis proyectos fotográficos son íntimos y se produce una búsqueda de la identidad de uno mismo. Eso se debe acometer al margen del ruido que nos rodea y cada vez es más difícil.

- El taller se denomina 'Paisaje, territorio e identidad'. ¿Qué delimita el final de un territorio y el inicio de otro distinto?

- Esto viene marcado por las preguntas que nos hagamos y lo que busquemos en nosotros mismos. En mi caso concreto, antes me sentía en casa únicamente en territorio vasco, pero a medida que encuentras respuestas a preguntas nuevas, rompes los límites que te constriñen. Es necesario evolucionar y ser capaz de sentir en distintos espacios porque esa afinidad con el territorio también te construye a ti. Después de pasar tres meses trabajando en Japón, puedo asegurar que aquel paisaje también era mío y también podía sentirme en casa. Fui capaz de ponerme en manos de ese paisaje y se produjo un vínculo muy especial con el espacio que uno habita. Eso va ligado a nuestra personalidad e identidad de por vida.

- ¿Qué dicen sobre usted las fotografías que conforman su proyecto 'Galerna'?

- Es un trabajo ligado al alma vasca. Ha concluido en Aragón, en el Pirineo francés y en Cantabria. La evolución va desde una fotografía con un lenguaje muy cargado de expresión y de rabia, con una estética muy potente, hasta otra más tranquila, abierta y minimalista.

- ¿Ésa ha sido también su evolución personal?

- El escenario inicial de 'Galerna' es el territorio político vasco y la cultura de choque. A medida que el trabajo se vuelve mas profundo, oriento mis preguntas hacia lo intangible: el paisaje se convierte así en mi refugio, un lugar sin fronteras donde ese choque inicial ahora es espacio de encuentro.