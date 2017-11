El coro Landarbaso estrena este domingo en Errenteria 'Eternal' Los componentes de Landarbaso posan en uno de los ensayos previos al estreno mañana de 'Eternal'. / DV Se trata de una «oda» novedosa en la que aunará diversas expresiones artísticas IDOIA DÁVILA UZKUDUN SAN SEBASTIÁN. Sábado, 18 noviembre 2017, 18:13

El nuevo proyecto del coro Landarbaso, que verá la luz mañana a las 19:30 horas en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Errenteria, reunirá en un solo espectáculo a numerosos talentos errenteriarras bajo la batuta de Iñaki Tolaretxipi, director de la agrupación. Se titula 'Eternal' y hará un «recorrido sobre el ciclo de la vida a través del canto»; el concierto explorará el nacimiento, la vida, la muerte y la vida eterna mediante la música y las voces del coro. De esta manera, la agrupación celebrará el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, unos días antes de la fecha señalada en el calendario.

El coro ofrecerá un espectáculo dividido en cuatro bloques temáticos, que irán unidos por poemas y piezas instrumentales, por lo que el público no tendrá tiempo para aplaudir y disfrutará de un concierto fluido. En la primera parte hablarán sobre el nacimiento con las obras 'Plant a Tree' y 'Argia', entre otras, y en la segunda, la agrupación ha querido reunir obras tales como 'Jubilate Deo', que muestren la vida como «la parte alegre de la existencia humana». Para abordar el tema de la muerte Tolaretxipi asegura haber elegido canciones que «hablen de la muerte pero de una forma más amable», como 'Precious Lord, Take My Hand'. Por último, como una «oda al cielo y al horizonte» el coro cantará sobre la vida eterna a través de obras como 'Amazing Grace' y 'Across the Vast Eternal Sky'.

Lugar Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Errenteria. Cuando Mañana domingo, 19.30. Título 'Eternal'. Coro Landarbaso con dirección de Iñaki Toleratxipi.

La mayoría de estas piezas las cantarán los integrantes del coro principal de Landarbaso, aunque los jóvenes de Landarbasoko Dizdizka también les acompañarán en algunas de ellas. De esta manera, Landarbaso les ofrece una oportunidad de «experimentar algo diferente», según afirma Tolaretxipi.

Aunar artes distintas

Aunque muchas de las obras mencionadas serán cantadas a capella, con la música instrumental reducida a la mínima expresión, el espectáculo contará también con la colaboración de la pianista Esther Barandiaran, los percusionistas Iñaki Letamendia y Luis Manuel Álvarez, el tronpista Javier Arruabarrena y el cello Juan Ignacio Emme. Las voces serán las encargadas del «viaje espiritual», ya que «la música coral tiene algo destacable ante la instrumental», el texto que la acompaña, y que, según Tolaretxipi, deja claro lo que quieren transmitir.

Las letras cantadas tendrán la ayuda de poemas expresamente escritos para este espectáculo, y ayudarán a su total comprensión. Los cuatro poemas, escritos por Mercedes G. Sieira, Iñigo Legorburu, Miren Beramendi y Maddalen Dorronsoro y recitados por Josu Mitxelena, presidente de la Banda de Música de Errenteria, servirán de nexo entre los bloques del concierto, para que no haya pausas entre los mismos. Aunque no son esas las únicas razones por las que el coro cuenta con estos escritos; la poesía es un arte que Landarbaso aprecia y ve como «pura emoción».

Para este espectáculo el grupo coral ha añadido también una parte audiovisual que será proyectada en una pantalla de 8 metros por 3 que ocupará todo el ancho de la parroquia. Todas las imágenes son «espectaculares» obras audiovisuales que irán perfectamente coordinadas con la música. También decorarán el escenario y la entrada a la parroquia las pinturas del errenteriarra Xabier Obeso, que aporta parte de las creaciones de su exposición 'Entre la emoción y la razón', y que hablan, al igual que las canciones, de «la vida, la luz y la vida eterna».

Según Tolaretxipi, al coro le gusta compartir proyectos con otras artes, y llevan tiempo haciéndolo.

Sin bajar el ritmo

En esa voluntad de querer hacer cosas diferentes Landarbaso ha comenzado a desarrollar una nueva línea de trabajo; el año pasado celebraron su 25 aniversario, que fue «una de las cosas clave para querer empezar a cambiarlo todo». Con este espectáculo y con los anteriores, 'Munduan I y II' y 'Gernika ilunetik argi', el coro ha comenzado a elaborar conciertos más completos, que ofrecen un mensaje en su totalidad, y no solamente canciones que «cantar por cantar». Esta nueva dinámica ha tenido un gran recibimiento del público, y ahora Landarbaso «tiene mucho más tirón que hace 2 ó 3 años».

Con 'Eternal' el coro explora un ámbito más abstracto, con obras muy espirituales. Esa espiritualidad la han absorbido de un viaje a Japón que el coro hizo en agosto, y que les inspiró para crear este espectáculo que bebe de la cultura nipona.

El siguiente proyecto, que presentarán en 2018, aún no está tan definido. A finales de mes actuará en el Museo Guggenheim de Bilbao, en el festival Fair Saturday, y el 3 de diciembre volverá a interpretar 'Gernika ilunetik argi' en el Victoria Eugenia.