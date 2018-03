Cancelado el concierto Los Explosivos en Donostia por la acusación de malos tratos sobre un miembro de la banda Un local de Bilbao y otro de Vitoria también han optado por no recibir a la banda mexicana Los Explosivos como muestra de su rechazo a la violencia de género SONIA ARRIETA San Sebastián Miércoles, 21 marzo 2018, 17:42

El concierto previsto para este viernes de Los Explosivos en la sala Kutxa Kultur Kluba en San Sebastián ha sido cancelado a causa de la acusación de malos tratos sobre uno de los miembros de la banda. Mor Musika Taldea ha informado que será exclusivamente la banda de rock de Irun 'Los Secos' quien actuará este viernes en la sala Kutxa Kultur Kluba, en Tabakalera, a las 20.00 horas.

Queda cancelado el concierto de Los Explosivos en Donostia.

Se mantiene el concierto de Los Secos el viernes a las 20h. Gratis.

Pedimos por favor un apoyo masivo a este joven grupo irunes... https://t.co/jjvc6ot8vp — MoR Musika Elkartea (@MenofRockMusika) 20 de marzo de 2018

Sabu Avilés, guitarrista del grupo mexicano Los Explosivos, fue acusado en septiembre de 2016 de violencia de género por haber dado una paliza a su expareja, que tuvo que ser atendida en el hospital. Este miembro de la banda, además, acumula otras denuncias por violencia machista.

Las actuaciones de la banda mexicana en Bilbao y Vitoria, que iban a tener lugar en Satélite T y Hell Dorado respectivamente, también han sido suspendidas. Los recintos de la capital vasca han mostrado su absoluto rechazo a quienes ejercen violencia contra las mujeres. Los responsables de Hell Dorado han explicado que, tras ponerse en contacto con los representantes del grupo mexicano estos no consiguieron acreditar que «esa agresión no se produjera».«Aun tirando nuestro trabajo por la borda, esta banda no actuará en nuestra sala», han afirmado los portavoces del local, que tenía previsto recibirles este fin de semana.

A través de un comunicado, el grupo mexicano ha intentado defenderse. «No somos una banda que promueva la violencia hacia la mujer», ha manifestado. En el mismo texto acusan a los medios de comunicación de México y a los colectivos feministas de «no investigar lo sucedido y ver qué pasó con este caso». «Es un tema que superamos como la familia que somos», afirmó la esposa del guitarrista en un comunicado difundido por las redes sociales en el que -eso sí- no niega la agresión. La promotora El Beasto Bookings, asimismo, ha confirmado a través sus redes la cancelación de la gira de Los Explosivos y ha aprovechado para pedir disculpas por «las molestias ocasionadas a todos los que teníais pensado acudir a sus conciertos».