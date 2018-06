Cabaret y humor para contar las personalidades de una mujer

En el personaje que interpreta Paz de Alarcón en 'Las mujeres que hay en mí' (teatro principal, hoy y mañana) conviven muchas mujeres: la madre, la hipocondríaca, la optimista, la artista, lo que le ha convertido a Paz en una mujer con múltiples personalidades. Lo lleva bastante bien, sobre todo con mucho humor y guiños y por eso personaje e interprete se mezclan para contar a los espectadores con canciones y ambiente de cabaret y sin barreras una historia en la que realidad y ficción se dan la mano y nunca se sabe muy bien lo que va a ocurrir.

«Es mi espectáculo con más improvisación, tanto que dura una hora y a veces llego a estar hora y media», apunta Paz de Alarcón para dar una idea de lo que es la función de esta actriz andaluza a la que hace dos años vimos también en el teatro Principal interpretando un monólogo sobre Marilyn Monroe. «Son obras muy diferentes, con la que vengo ahora hay mucho más humor. Pongo en primer plano a la mujer y a todas esas mini profesiones que hacemos además de la 'oficial'. Tienes que ser la madre de tus hijos, la enfermera, la cuidadora para tus padres. Todas esos trabajos o cualidades las mujeres son las que pongo sobre el escenario, un retrato divertido sobre algo estresante porque nos toca ponernos en el papel que cada día nos pone enfrente y sacarlo adelante».

«Cosas que pasan a todos»

Paz cuenta experiencias que luego lleva al escenario acompañadas de canciones, «pero hablo de cosas muy reales, que de alguna manera nos pasan a todos».

'Todas las mujeres que hay en mí' fue la primera obra de Paz, que tiene una larga lista de espectáculos tanto propios como con otras compañías. «La he representado por toda España y me he dado cuenta de que a la gente le pasa lo mismo, ya me he quedado más tranquila, pensaba que la rara era yo».

El ambiente es de gran cercanía con el público. «porque es cabaret, la gente habla, y me cuentan cosas que he ido aportando». No es un monólogo habitual, «salgo a la cuerda floja, sin saber qué va a pasar. Hay un guión, pero suele variar muchísimo. Puedo cambiar alguna de las canciones o de anécdotas. Bajo a hablar con el público, que reacciona de maneras muy diversas, pero nunca obligo a nada».