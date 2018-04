«No buscamos respuestas, sino hacernos más preguntas»

Como aperitivo al encuentro del Club de Creativos, la sala de cine de Tabakalera acogerá una jornada de debate en torno al futuro. «No es tanto para los creativos como para abrirlo a la ciudad y generar nuevas conversaciones». ¿Sobre qué? Sobre cómo será un mundo en el que el 80% de los puestos de trabajo que haya, hoy en día aún apenas resultan concebibles, por ejemplo.

- El miércoles se celebrará una jornada sobre el futuro, con cocineros, periodistas, filósofos...

- Queremos implicarnos con la sociedad, no queremos ser como el congreso de dentistas que, ojo, deja su dinero y es muy importante para la ciudad. Como vendemos una cosa que está a medio camino entre lo comercial y las industrias culturales, y queremos que la ciudad y sus instituciones estén contentas con nosotros, nos hemos inventado una marca, 'Tomorrow' (TMRW), que nace con vocación de prueba y de que si funciona el año que viene sean dos días. No lo quiero comparar con el South by Southwest Interactive Festival de Austin, pero nos gustaría crear un polo que hable de la innovación desde muchos puntos de vista: tecnológica, cultural, social... Este año hemos montado un programa atractivo con ayuda de Diputación, Tabakalera y de la agencia Dimensión, y estaremos un día entero en el cine del centro. No es tanto para los creativos como para abrirlo a la ciudad y generar nuevas conversaciones.

- ¿Abierto al público?

- A todo el mundo, con invitación disponible en 'clubdecreativos.com'. Nos encantaría que se llenara de jóvenes y en el fondo, no buscamos ninguna respuesta, sino hacernos más preguntas. Si tenemos en cuenta que el 80% de los actuales adolescentes van a trabajar en puestos que hoy en día no existen, estamos como para dar respuestas. Venimos de una época en la que estábamos muy centrados en el pasado y cuándo va a volver lo de antes -como si fuera a hacerlo-, y quizás nos conviene pensar en el futuro. Puede que sólo el hecho de hacerlo determine ya cómo vivimos en el presente.

- Y también habrá una exposición en Tabakalera...

- Estará en la plaza de Tabakalera. Lo que hemos hecho es coger unas cuantas frases sobre el futuro, de todos los ámbitos y de todo tipo de personajes -desde Woody Allen hasta Steve Jobs o Lincoln- y las hemos ilustrado porque queremos que la gente se las lea y les resulte inspiradoras.

- Y al día siguiente, habrá una proyección especial en el Principal.

- Sí, 'The Happy Film', un documental de Stefan Sagmeister, un diseñador mucho más próximo a lo cultural que a lo publicitario. Y yo creo que se va a llenar porque, así como algunos pases de anuncios que hicimos el año pasado fueron más difíciles, ahora hay una expectación importante. Contamos con el apoyo de Donostia Kultura porque si siempre decimos lo caro que es esto, también debemos destacar lo bien que se portan las instituciones públicas y las empresas privadas.