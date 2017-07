Blues genuino con acentos de Canadá, Brasil y Ordizia JW Jones hizo las delicias de los asistentes. / MIKEL FRAILE Kenny Neal sedujo con su último trabajo al público que abarrotó el escenario Benta en la segunda jornada del festival DV HONDARRIBIA. Sábado, 15 julio 2017, 09:42

El Hondarribia Blues Festival vivió ayer su segunda jornada con las actuaciones del canadiense JW Jones, los guipuzcoanos Star Blues y el brasileño Igor Prado acompañado de su banda. La guitarra vibrante de Jones, que ya actuó en Hondarribia hace cinco años, abrió el programa del día desde el escenario de Arma Plaza. Al canadiense, un solista con tablas -suele firmar en torno a un centenar de actuaciones al año-, se le notó a gusto en su reaparición ante el público hondarribiarra. El concierto dejó un buen sabor de boca entre los espectadores. Jones disfrutó e hizo disfrutar a los muchos que se acercaron a Arma Plaza con la complicidad de una meteorología benigna.

Si la segunda jornada del festival en Arma Plaza vino cargada de buenos presagios, en el escenario Benta las cosas no fueron a la zaga. Abrieron el fuego los guipuzcoanos Star Blues, una banda que se formó en Ordizia en 2010 y que se encargó de calentar el ambiente de un público muy bien dispuesto con composiciones propias y ajenas. Kenny Neal, la gran estrella de la jornada, no decepcionó. El autor del disco que este año se ha llevado el Grammy en la categoría de blues trasladó a los presentes a su particular universo musical. Apoyado por una banda en la que tocan dos de sus hermanos, Neal viajó del blues más clásico de su Luisiana natal a los ritmos del Sahel que tanto le impactaron cuando cuando visitó Uganda y Ruanda.

La banda del brasileño Igor Prado cerró a media noche la fiesta con el acompañamiento del veterano Willie Walker y Raphael Wressing. Una demostración de que el Amazonas y el Misisipi están mucho más cerca de lo que dicen los mapas. No todas los días se tiene la oportunidad de ver a un brasileño transfigurado en un genuino guitarrista de blues.

El festival entra hoy en su tercera jornada recuperando la barbacoa popular de las primeras ediciones. También habrá una charla musical en el auditorio de Itsas Etxea sobre la superstición en el mundo del blues a cargo de Héctor Martínez, que estará acompañado a la guitarra por Fernando Beiztegui.