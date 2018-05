«Es un barco diseñado para llegar, pero no para llegar un día concreto» Xabier Agote, que navegó de Portimao a Vigo a bordo de 'L'Hermione', califica de intensa la experiencia B. O. SAN SEBASTIÁN. Sábado, 19 mayo 2018, 11:13

Xabier Agote era ayer uno de los hombres más buscados en el muelle de San Pedro. Políticos, integrantes de una delegación de 'L'Hermione', periodistas, vecinos de Pasaia, carpinteros de ribera y tripulantes de algunas de las muchas de embarcaciones que participan en la cita buscaban al presidente de Albaola y director del Festival Marítimo. Agote, recién llegado de Vigo, contaba con su proverbial entusiasmo la experiencia que acababa de vivir después de haber pasado seis días a bordo de 'L'Hermione'. «Ha sido una experiencia muy intensa, las condiciones de navegación no eran las más adecuadas para una nave así, pero tanto los mandos como la tripulación han estado a la altura de las circunstancias».

Agote embarcó en calidad de voluntario junto a otros tres integrantes del equipo de Albaola en el puerto de Portimao, en el Algarve portugués. «Para mí era un sueño poder viajar a bordo de 'L'Hermione' y lo he cumplido aunque las cosas no hayan salido como queríamos. No se tiene todos los días la oportunidad de navegar como se hacía en el siglo XVIII y esa es la parte positiva. En una embarcación así te das cuenta de que las cosas del mar tienen sus propios ritmos y de que barcos como 'L'Hermione' están diseñados para llegar, pero no para llegar un día concreto».

Agote se deshizo en alabanzas tanto hacia el comandante, «que se esmeró al máximo para cumplir su compromiso y estar en Pasaia», como hacia los voluntarios de la tripulación: «No hubo nadie que se echó atrás a la hora de subir a los mástiles para maniobrar con las velas a pesar del movimiento que había allí arriba en los peores momentos». El presidente de Albaola, que tuvo oportunidad de explicar el proyecto de construcción de la réplica de la nao 'San Juan' en 'L'Hermione', aseguró que «Pasaia era la escala que mayor expectación suscitaba» entre los tripulantes.

Agote se reunió por la tarde con representantes de las islas de San Pedro y Miquelón, destinos de muchas expediciones pesqueras vascas, que han decidido colaborar con la construcción de la 'San Juan' patrocinando su palo de mesana.