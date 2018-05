Bailando en el muelle de la bahía La vocalista Skye Edwards y el guitarrista Ross Godfrey, el actual núcleo duro de los británicos Morcheeba. / DV Trintxerpe recibe hoy a la célebre banda británica, que avanzará parte del contenido de su inminente disco 'Blaze Away' Morcheeba encabeza la última jornada nocturna del Pasaia Itsas Festibala junto a Rural Zombies y Serrulla JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Sábado, 19 mayo 2018, 10:26

Si en su inmortal canción Otis Redding cantaba aquello de '(Sittin' On) The Dock Of The Bay', el objetivo de esta noche en Trintxerpe será el contrario: que nadie permanezca sentado en el Muelle del Hospitalillo y que éste se convierta en una gran pista de baile. La última jornada nocturno-musical del Pasaia Itsas Festibala la encabezarán los británicos Morcheeba, principal atractivo de un oferta completada por Serrulla, Rural Zombies y The Zombie Kids. La cita tiene carácter gratuito y se prolongará desde las 21.00 hasta las 03.00 horas.

Morcheeba saldrá al escenario aproximadamente a las 22.00 horas y avanzará en primicia parte del contenido de 'Blaze Away', un álbum cuya publicación está prevista para el 1 de junio. La célebre banda que en los 90 destacó entre los pioneros del género trip-hop ya ha visitado anteriormente el País Vasco, y de hecho, el guitarrista Ross Godfrey y la carismática cantante Skye Edwards recuerdan con agrado nuestros quesos: «Son deliciosos».

Hoy en Trintxerpe 12.30 Juan Valls. 21.00 Serrulla. 22.00 Morcheeba. 23.30 Rural Zombies. 1.00 The Zombie Kids. Mañana Domingo13.30 Sara Mansilla. 17.30: Oso Fan.

A preguntas de este periódico sobre su noveno trabajo, el primero desde 2013, el músico lo define como «dinámico, variado y un tanto más crudo». «A veces resulta un poco más áspero, especialmente en vivo, porque queríamos capturar en el estudio algo de la energía del directo. Pero también hay momentos íntimos y muy tiernos. Creo que es un buen disco para los seguidores de Morcheeba y para quienes se acerquen al grupo por primera vez», asevera.

En el single homónimo que ya circula por Internet, 'Blaze Away', participa Roots Manuva, icono del actual hip hop británico, aunque ello no quiere decir que esa vaya a ser la tónica dominante. «De hecho, es el único tema que cuenta con un rapero y otras composiciones tienen ritmos más pesados. Cada canción es diferente, algunas son dub reggae y otras son country pero todas suenan a Morcheeba», confiesa Godfrey.

Es el primer disco en el que no participa su hermano Paul, que hace algunos años abandonó el grupo, lo cual ha hecho que el trabajo compositivo sea diferente. Ross se ha ocupado de crear «un montón de ritmos» y Skye no sólo canta, sino que ha tocado algunas baterías -«hay sonidos mucho más orgánicos»- y ha escrito la mayor parte de las letras. Los textos abordan cuestiones como las relaciones amorosas, la fantasía o la política mundial.

«Estamos muy apenados por la tendencia actual de la política, que cada vez es más proclive a dividir. Es mejor permanecer unidos y amarnos unos a otros en lugar de ser temerosos y dedicarnos a proteger límites imaginarios».

Han pasado ocho años desde que Skye Edwards regresara a Morcheeba tras un tiempo fuera del grupo. A juicio de su compañero, 'Dive Deep' (2008) era un gran disco «pero Skye siempre será la voz de Morcheeba». «Es genial tenerla de vuelta», sostiene. Juntos adelantarán temas nuevos y clásicos, al tiempo que se detendrán con cierto detalle en su disco más exitoso, 'Big Calm' (1998). En su opinión, «no queda mucho» de la escena trip-hop de los 90, aunque todavía proyecta «una larga sombra». E interrogado acerca de los tiempos pasados, Godfrey responde con ironía: «La nostalgia no es lo que solía ser. Prefiero la nostalgia vintage».

Música nocturna y diurna

La cuádruple función comenzará a las 21.00 horas con Serrulla, joven donostiarra que debuta con '1/4 Life', un excelente álbum que mezcla indie rock con apuntes electrónicos, pop melódico, rhythm & blues de nuevo cuño y folk acústico clásico. Tras la actuación de Morcheeba será el turno de Rural Zombies, que hacia las 23.30 presentará 'From Home to Hospital St.'.

En su segundo trabajo, el combo de Zestoa se acerca a la oscuridad con sus guitarras y sintetizadores, aunque sin perder del todo su esencia bailable. Los encargados del fin de fiesta serán The Zombie Kids, pinchadiscos afincados en Madrid con «una impecable técnica en cabina, una actitud devastadora y un sonido lleno de influencias old-school y electrónica vanguardista».

Además, también habrá sesiones diurnas como la que hoy ofrecerán Juan Valls en Gudari Plaza (12.30 horas ) o las de mañana de Sara Mansilla en el mismo escenario (13.30) y Oso Fan en Santiago Plaza (17.30).