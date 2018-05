Bahía de Pasaia, emboscada musical Jueves, 17 mayo 2018, 08:32

Desde hoy hasta el sábado, distintos escenarios de la bahía se convertirán en una gozosa emboscada musical durante la celebración del Pasaia Itsas Festibala. Kiko Veneno actuará hoy en el muelle de San Pedro, mientras que mañana la plaza Bizkaia de San Juan acogerá las actuaciones de Maika Makovski y Anne Etchegoyen. Por un lado, la artista mallorquina presentará su último disco, 'Chinook Wind' (2016), en compañía de Brossa Quartet de Corda, formación de cuerda que da una dimensión más delicada a su rock. Por otro, la popular cantante de Iparralde dará cuenta de los temas incluidos en 'Compostelle' (2017), un álbum inspirado por sus vivencias en el Camino de Santiago.

Finalmente, el muelle del Hospitalillo de Txintxerpe albergará el sábado los conciertos del donostiarra Iñigo Serrulla, que acaba de presentar su debut '1/4 Life'; Morcheeba, la célebre banda británica de trip-hop que adelantará temas de su inminente 'Blaze Away', y los zestoarras Rural Zombies, que continúan con la gira de presentación de 'From Home To Hospital St.'. Todas las actuaciones son gratuitas y su inicio está previsto a las 21.00 horas.