La escritora Laura Ferrero, en una visita a Donostia. Tras el éxito de su libro de relatos 'Piscinas vacías', Laura Ferrero debuta en la novela con 'Qué vas a hacer con el resto de tu vida' ELENA SIERRA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 29 diciembre 2017

El día que Laura Ferrero (Barcelona, 1984) cumplía 30 años, estuvo hasta las mil trabajando en un reportaje sobre las desventuras de la Pantoja en la redacción de una revista del corazón. Cuando era más joven pensaba que llegada a esa edad tendría ya «cierto éxito», que para alguien que quiere escribir ficción se refiere a lo literario, pero a otros niveles puede ser haber alcanzado una jefatura en la empresa, haber recorrido medio mundo o haber formado una familia. «Las expectativas», resume Ferrero, es ese estilo de vida que consiste en construir tu historia siguiendo la pauta de todo lo que te han dicho que has de hacer y cómo y hasta cuándo. «Vivimos en una sociedad tan mediatizada, son tantos los mensajes en ese sentido, que yo creo que ya funcionamos por estereotipos. El amor es lo que se ve en las series, y si no es como eso, no es amor. La vida es esto. La familia es esto... Y en ese paradigma de lo que tenemos que ser, todos nos esforzamos al máximo. ¿Pero qué es exactamente el amor, qué una familia y qué las experiencias que te dicen que tienes que tener?», se pregunta. La protagonista de 'Qué vas a a hacer con el resto de tu vida' (Alfaguara), su primera novela, está en una etapa en la que se cuestiona todo eso y pone tierra de por medio para darse respuestas.

«Yo no digo que todo el mundo esté viviendo una vida 'inauténtica', lo que digo es que estamos a la expectativa sobre nosotros mismos. Y quiero contar que tenemos que preguntarnos estas cosas para saber qué queremos de verdad. Asumamos todos nuestros engaños. Sólo podemos ser felices si lo hacemos». Su álter ego literario -esa Laura que ha resultado tener mucho de ella- «lo desmonta todo, lo pone en entredicho para ver qué de lo que cree que es la vida es lo que le sirve realmente».

El personaje es «una isla, como todos, que sabe que ante lo importante de la vida está sola»; y no es eso que se llama 'normal', «porque de cerca nadie lo es», describe la autora. Pero vive su proceso de «integración» de las experiencias buenas y malas de su historia. «Hay gente que no se da cuenta de qué es lo importante hasta que no tiene 60 años... Uf, cuanto antes mejor, ¿no?», sonríe.

Fichaje de Alfaguara

Ella ha descubierto cuál es su apuesta en los últimos tres años. No le va mal. Empezó a vender su pri- mer libro de relatos en digital y, de- bido al eco, Alfaguara llamó a su puerta para editarlo en papel ('Piscinas vacías', de 2016). De paso, le compró también su siguiente obra, «las cuarenta páginas» que tenía de una novela que ha acabado siendo 'Qué vas a hacer con el resto de tu vida'.