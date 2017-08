El arte de emocionar en la calle Victor Goikoetxea delante de una de sus cariátides. / JOSE USOZ Un dispositivo informático 'medirá' el impacto de dos esculturas en los viandantes de la Parte Vieja MARÍA BASA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 11 agosto 2017, 07:43

'De la Figuración a la Materia' es el título de la nueva exposición del hernaniarra Víctor Goikoetxea que se podrá visitar hasta el 23 de septiembre en la galería de arte Vetusart. Tanto el artista como Gregorio Cibrián, director de la galería, han querido trasladar la muestra a la calle Mayor de la Parte Vieja, donde se han colocado en el escaparate exterior de un establecimiento, una pareja de esculturas cariátides de estilo clásico procedentes de la Ópera de París y 'tuneadas' por el autor.

Goikoetxea, interesado por la reacción que la obra genera en el espectador, ha incorporado a las esculturas -en colaboración con una empresa experta en medición de datos- unos dispositivos informáticos (SmartArt) capaces de reconocer las emociones que la obras evocan en quienes las observan. Los espectadores sabrán que están siendo 'medidos' emocionalmente porque hay un cartel explicativo al lado de las esculturas que explica el proceso. De esta forma, el artista conocerá el impacto que tiene su obra sin necesidad de preguntar. «No me interesa si la obra es bonita o fea, lo que me importa es la sensación que produce en la gente que la contempla. La terminación de las cariátides es impactante, llamativa. He tuneado una obra clásica de una forma contemporánea», comenta Goikoetxea.

Una intervención en una calle muy frecuentada para que los ciudadanos participen en el arte urbano. «En Donostia no hay una cultura de galerías, y es una manera de quitarle esa connotación tan fría que tiene el arte y acercarlo a todos los públicos», señala Cibrián. «Hay que sacar el arte a la calle, sin miedo, llegar a la mayor cantidad de gente posible, no hacer algo cerrado. Mi intención no es contar mi 'empanada', quiero hacer partícipe a todo el mundo», afirma el artista.

Túnel del Antiguo

Esto está reflejado en parte de sus obras figurativas expuestas en Vetus Art. Una serie más realista con la que el autor invita a reflexionar sobre le relación entre el espectador, el espacio expositivo, la obra y el artista. Conocido por su obra 'Miramart' ubicada en el túnel peatonal del Antiguo, el autor muestra nuevas obras en relación con esa serie abstracta, y motivado por su continua búsqueda de nuevos materiales y formas de expresión, Goikoetxea sorprende con su nueva linea en pvc y materiales industriales, 'Termomodelados'. Una muestra evolutiva del autor donde se exponen más de 20 obras desde 300 hasta 19.000 euros.