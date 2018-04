Apocalyptica, toda la fuerza del metal con cuatro chelos La banda finlandesa recordará hoy en el Kursaal los temas de su debut 'Plays Metallica by Four Cellos' (1996) JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Domingo, 8 abril 2018, 09:17

Apocalyptica, la banda finlandesa que utiliza cuatro violonchelos para transmitir toda la fuerza del heavy metal y del hard rock, recordará hoy en directo los temas de su sonado debut, 'Plays Metallica by Four Cellos' (1996). Hay que remontarse a 1993 para conocer los orígenes de Apocalyptica, un proyecto que nació a iniciativa de Eicca Toppinen y tres de sus compañeros de estudios clásicos en la prestigiosa Academia Sibelius de Helsinki. Al principio tocaban en el circuito underground, pero el cazatalentos de una discográfica se fijó en ellos y les propuso editar su primer álbum, integrado al completo por versiones de Metallica: 'Enter Sandman', 'Master of Puppets', 'The Unforgiven'... En julio de 2016, coincidiendo con el vigésimo aniversario de aquel trabajo que superó el millón de copias en todo el mundo, lo relanzaron remasterizado con tres instrumentales nuevos.

En 'Inquisition Symphony' (1998), también acústico, mezclaron varias canciones de Metallica, a quien llegaron a telonear en Finlandia, con versiones de Faith No More, Sepultura y Pantera, además de tres piezas originales. Su siguiente trabajo, 'Cult' (2000), tenía sólo dos temas de su banda fetiche, además de una versión de 'In The Hall of The Mountain King', obra del compositor clásico noruego Edvard Grieg: el resto de cortes eran originales de Toppinen en los que, por primera vez, se escuchaban voces, las de Sandra Nasic y Matthias Sayer.

Los datos Lugar Auditorio Kursaal. Hora 19.00. Precio 23 euros.

Según ha declarado el músico alguna vez, el sello con el que trabajaban quería un nuevo disco con «versiones descabelladas» de Motörhead y AC/DC, algo que no les apetecía hacer. Afortunadamente, su contrato terminó, ficharon por una discográfica germana y, animados por el «punto de inflexión» que había supuesto 'Cult', llamaron a la célebre Nina Hagen para cantar en 'Reflections' (2003) una versión del 'Seeman' de Rammstein.

Colaboraciones

En su disco 'Apocalyptica' (2005) continuaron combinando homenajes con temas originales, sin reparar en colaboraciones vocales como las de Ville Valo (HIM) y Lauri Ylönen (The Rasmus) o musicales como la de Dave Lombardo, batería de Slayer. Este último repitió en 'Worlds Collide' (2007), al que se sumaron las gargantas de Corey Taylor (Slipknot), Christina Scabbia (Lacuna Coil) y Till Lindemann (Rammstein), que cantó una versión en alemán del mítico 'Heroes' de David Bowie.

Su séptimo trabajo, '7yh Symphony', incluye temas con letra pero «el material instrumental es más instrumental» que nunca. « Queríamos escribir temas instrumentales en los que nadie sintiera: 'Oh, es genial pero, ¿dónde están las voces?'», aseguraba Toppinen. 'Shadowmaker' (2015) es su último álbum hasta la fecha y también el primero con un solo vocalista, el músico, compositor y guitarrista estadounidense de ascendencia cubana Franky Pérez.