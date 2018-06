Una aplicación para apreciar los cuadros en todo su detalle Un usuario de la aplicación, en el museo donostiarra. / I. SÁNCHEZ Ya está en marcha la herramienta digital Second Canvas-San Telmo Museoa, que se aplica a 16 cuadros FÉLIX IBARGUTXI SAN SEBASTIÁN. Sábado, 2 junio 2018, 09:15

Ya está en marcha la aplicación Second Canvas-San Telmo Museoa, una herramienta digital que permite conocer una selección de obras pictóricas del museo acercándose al arte de una manera novedosa. Dado que se han digitalizado los cuadros de la pinacoteca con una alta o incluso súper alta definición, el usuario podrá ver detalles que en una visita normal al museo son más difíciles de apreciar.

La aplicación utiliza la plataforma Second Canvas, con imágenes de la colección en alta y súper alta resolución y un 'storytelling' interactivo. Se ha realizado gracias a la colaboración de la Fundación Michelin y está dirigida al público en general, si bien se prevé que sea utilizada en buena parte por los estudiantes.

La aplicación Datos técnicos Válida para ordenadores y móviles, tanto Android como Apple. En San Telmo Se ha aplicado a 16 cuadros de varias épocas.

Ya se puede acceder mediante ordenador o descargar gratuitamente en tabletas y teléfonos móviles la app Second Canvas-San Telmo Museoa, tanto para Android como para Apple. Se trata de una aplicación que se ha implementado en la plataforma Second Canvas, una herramienta desarrollada por la empresa Madpixel y que ya se utiliza en otros centros como el Museo del Prado y Thyssen-Bornemisza de Madrid, Mauritshuis en Holanda o la Galería Nacional de Dinamarca. Esta tecnología permite al museo mostrar detalles de las obras que no se aprecian a simple vista, así como crear y publicar contenidos que ayuden a explorar e interpretar obras de la colección, descubrir sus historias ocultas, explicar su simbología, hablar sobre la técnica empleada o aportar un contexto que ayude a completar su visualización.

En la presentación tomaron la palabra, además de Susana Soto -directora de San Telmo-, Koldo García -director de Second Canvas- y Felipe García, director de la factoría Michelin de Lasarte-Oria, que ha ayudado económicamente.

Dos fases

En una primera fase se han elegido 16 cuadros de la pinacoteca de San Telmo, de entre los siglos XVI y XIX. Desde el cuadro 'Virgen de la uva', anónimo de la escuela flamenca del siglo XVI, hasta cuadros de Raimundo Madrazo y de Antonio Ortiz Echagüe, del siglo XIX, pasando por 'Escena campestre' de Nicolás Lancret (siglo XVIII) y 'Oración de Cristo' de Alonso Cano (siglo XVII).

El Museo San Telmo se ha planteado el desarrollo de la aplicación en dos fases. En esta primera que se presenta ahora se ha trabajado con obras que se encuentran en la sala Colección Histórica de Arte.

Por otra parte, San Telmo cuenta así con una herramienta educativa especialmente dirigida al público joven, ya que se trabajará con ella en el programa educativo 'El arte al descubierto', dirigido a alumnos de educación secundaria, bachillerato y universidad.