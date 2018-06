La OSE anuncia gira por Alemania y Austria y amplía el contrato a Treviño Robert Treviño, Bingen Zupiria y Oriol Roch presentaron la gira de la OSE por Austria y Alemania. / USOZ El director titular seguirá al frente de la orquesta hasta la temporada 2021-2022 tras superar todas las «expectativas» en su primer año ITZIAR ALTUNA SAN SEBASTIÁN. Martes, 12 junio 2018, 07:39

La Orquesta Sinfónica de Euskadi prepara ya el concierto con el que cerrará su temporada de abono. El jueves y viernes en el Kursaal, y la semana que viene en Vitoria, Pamplona y Bilbao, interpretará junto a las voces del Orfeón Donostiarra el 'Requiem' de Verdi, una partitura en la que la coral es especialista. Será el colofón a la primera temporada de Robert Treviño al frente de la OSE, quien describe su experiencia con la orquesta como «increíble», tanto por su relación con los músicos como por la proyección que está adquiriendo la sinfónica a nivel internacional. La «satisfacción» por parte de la dirección con el trabajo del director también es pública, lo que se ha traducido en una ampliación para dos años más de su contrato hasta la temporada 2021-2022.

La noticia de la continuidad de Robert Treviño al frente de la OSE se hizo pública ayer, en una comparecencia en la que también se anunció una gira por Alemania y Austria para la primera semana de diciembre. Acompañado por el consejero de Cultura, Bingen Zupiria, y por el director general de la entidad, Oriol Roch, el maestro norteamericano admitió que quiere seguir «reforzando» los objetivos conseguidos hasta ahora, así como seguir mejorando la imagen de la orquesta en el exterior, por eso insistió en la «oportunidad» que supondrá la gira por Centroeuropa, «para que seamos evaluados en todas esas plataformas internacionales, darnos a conocer, compararnos con otros y mostrar nuestra excelencia».

A punto de cerrar su primera temporada al frente de la orquesta, Treviño reconoció que en este período «el lenguaje musical de la orquesta ha cambiado», y que ha alcanzado un nivel al que esperaba llegar la temporada que viene. En este sentido, señaló que «todas sus expectativas» se han cumplido. «La orquesta ha crecido y no lo esperaba conseguir tan rápido. Frank Peter Zimmermann y otros solistas que han colaborado esta temporada han dicho que la orquesta está tocando mejor que nunca. No puedo si no congratularme», afirmó, al mismo tiempo que agradeció a todos, desde la administración hasta el público, por «haber creado este ambiente que nos ha permitido volar». A nivel personal su experiencia también la definió como «increíble». Aunque su residencia habitual está en Texas, pasa largas temporadas en San Sebastián. «Desde el primer momento hemos logrado -la orquesta y yo- una relación de conexión y de confianza, que se ha ido ampliando con el tiempo. Todo el mundo me ha recibido muy bien, por lo que puedo decir con orgullo que siento esta orquesta y esta ciudad como mi hogar».

Compositores vascos

De cara al próximo curso, el máximo responsable artístico de la OSE adelantó que habrá «muchos proyectos, nuevas músicas y mayor presencia de los compositores vascos». En este sentido, afirmó que quiere dar mayor «relevancia» a los músicos locales, por lo que ha recopilado más de 600 obras en el Archivo Vasco de la Música, Eresbil. «Pasé muchos días en el archivo estudiando y recopilando aquellas obras que podían ser de interés». Unas 40 partituras ya las tiene en casa, «a la espera de ver en qué conciertos las encajamos».

La presencia de Treviño hasta 2022 supondrá que la orquesta trabajará con una «mirada de largo recorrido», lo que le dará una «estabilidad musical», tal y como remarcó Oriol Roch. «Para una orquesta es importante tener una mirada de luces largas, que permite, por una parte, trabajar a nivel interno los aspectos referidos al colectivo musical y planificar la interpretación de algunas grandes obras, y por otra, profundizar en la conexión entre orquesta y director, que en este caso ya se ha producido antes de los esperado». Agradeció al director la «confianza y pasión» mostrada hacia la orquesta, a pesar del interés mostrado por otras agrupaciones extranjeras hacia su persona.

El consejero de Cultura también elogió la labor llevada a cabo por el director titular, que llegó, tal y como recordó, «para darle un nuevo impulso a la orquesta y reforzar su unidad, sonoridad y proyección». Zupiria subrayó que este tiempo de estancia de Robert Treviño con la OSE ha sido una buena muestra de las «posibilidades que se le abren a la orquesta para mejorar su oferta artística y de calidad», así como «al sistema cultural vasco» para establecer relaciones con otras entidades. El consejero destacó la «excelente» relación que han mantenido con el director, lo que «ha animado» a ambas partes a «prolongar en el tiempo la relación».