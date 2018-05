Fallece Antonio Mercero

Antonio Mercero, cineasta nacido el 7 de marzo de 1936 en Lasarte, ha fallecido esta mañana en Madrid, según ha comunicado su familia. El director de cine y guionista llevaba años luchando contra la enfermedad de alzhéimer, que había borrado una vida de recuerdos y éxitos. Entre ellos quedan en la memoria grandes series como 'Verano azul' o 'Farmacia de guardia'.

El director de cine y guionista falleció este sábado a las 9 horas en Madrid a los 82 años. Antonio Mercero fue autor de películas como 'La cabina', 'La guerra de papá', '¿Y tú quién eres?', 'Tobi' o 'Planta 4ª', pero siempre será recordado por series que marcaron época. En 2010, recibió el Goya de honor como reconocimiento a su trayectoria.

Antonio Mercero nació en Lasarte-Oria y estudió en los Marianistas donostiarras, de allí pasaría a la Facultad de Derecho vallisoletana. Y de ahí a la Escuela Oficial de Cine en Madrid. Filmó su primer corto, 'La oveja negra', en 1960. Terminó sus estudios en 1962 y ese mismo año consiguió la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y el Premio Perla del Cantábrico al mejor cortometraje por 'Lección de arte'.

Hizo de todo en Televisión Española y el No-Do, desde documentales de la Real Sociedad y el Orfeón Donostiarra a viajes por Cuenca y elegías por el circo Price. Ponía música de Bocherini a los partidos de fútbol y rodaba el tráfico de Madrid como si fuera una corrida de toros.

Encontró pronto el secreto para conectar con el público. Tras las pioneras 'Crónicas de un pueblo', consiguió el primer Emmy para España gracias a 'La cabina'. Llenó los cines con 'La guerra de papá' y 'Tobi', que ya dejaban clara su complicidad con los niños. Juan José Ballesta tenía trece años cuando protagonizó 'Planta 4ª, la odisea cotidiana de unos chavales enfermos de cáncer. «Antonio es un tío de puta madre, buena gente», zanjaba 'El Bola'.

Donostiarra y lasartearra hasta la médula, cuando le eligieron para dirigir de la Academia de la Televisión, que presidió entre 1998 y 2000, se llevó la Tamborrada a su toma de posesión. En 1996 recibió muy emocionado el Tambor de Oro en el día de San Sebastián, «uno de los días más emocionantes que he vivido». Pese a residir en Madrid trataba de no perderse la izada con la Tamborrada de Euskal Etxea de Madrid, en el Hotel Victoria. Forofo de la Real Sociedad, era además miembro de diversas cofradías gastronómicas guipuzcoanas.

«Dirigiendo actores, detrás de una cámara y con un buen guión soy el hombre más feliz del mundo. Cuando trabajo no me duele nada; cuando no trabajo, me atacan la lumbalgia o las molestias en las rodillas», decía en una entrevista publicada por El Diario Vasco en 2004, inmerso en la grabación de la serie 'Manolito Gafotas'.

Enfermo de alzhéimer desde 2009, la última vez que supimos del cineasta fue en 2010, cuando recibió en su domicilio madrileño el Goya de Honor de manos de Álex de la Iglesia. El lasarteoriatarra no pudo acudir a aquella gala, sin embargo estuvo muy presente en el acto, gracias a las emotivas palabras de su hijo Antonio que quiso recordar divertidas anécdotas de su padre con todos los presentes. Además, los espectadores pudieron ver fragmentos de obras de Mercero, así como declaraciones del pasado, pero también imágenes del momento en el que Alex de la Iglesia, presidente de la Academia en aquella época, se desplazó hasta el domicilio de la familia Mercero para entregarle el Goya. Éste muy emocionado agradeció el premio y se mostró muy feliz.

«Lo único bueno del alzhéimer es que puede ver quinientas veces su película favorita, 'Cantando bajo la lluvia', como si fuera la primera vez», se consolaba su hijo Iñaki (también autor de telesiries de gran éxito) en una entrevista en 2015.

Un momento de la gala durante la que recibió el Goya, durante el rodaje de '¿Y tú quién eres?' en Chillida-Leku y en 1996 tras recibir el Tambor de Oro. / DV

Antonio Mercero había estrenado en 2007 su último largometraje, '¿Y tú quién eres?', rodada en diferentes puntos de San Sebastián. Decía que el drama de un amigo, aquejado de Alzheimer, le había llevado a contar la historia de unos abueletes que empiezan a no poder valerse por sí solos. En una ingrata ironía del destino, Mercero acabó padeciendo la misma enfermedad. Albert Espinosa, guionista de 'Planta 4ª', decía años después que el director guipuzcoano ya sabía lo que le venía encima y decidió despedirse del cine hablando del Alzheimer cuando todavía tenía memoria. «Lo ocultó por esa modestia que ha impedido que esté entre los más grandes», decía su amigo.

«Lo que se ve de Antonio a primera vista es Antonio, no tiene dobleces», decía entonces Álvaro de Luna, que presumóia de ser amigo suyo desde hacía 50 años. «Fíjate si Antonio es moderno que en 'Farmacia...' se anticipó a reflejar todos los problemas de la sociedad: el maltrato, los marginados, el 'top manta'... Nunca he hablado de política con él, pero intuyo que es conservador. Y sin embargo, aceptaba que aquella pareja protagonista era de tres, una modernidad para la época. Podía más la naturaleza humana que los celos. Y eso es muy Mercero».

Juan Luis Galiardo fue socio de Mercero en la productora de otra serie inolvidable, 'Turno de oficio', además de protagonista en 'Espérame en el cielo' y 'Don Juan, mi querido fantasma'. «Le estoy muy agradecido porque mató mi imagen de galán y me dio una nueva que dignificó mi carrera».

Fructífera carrera en el cine, teatro y televisión

Para el cine hizo películas como 'Manchas de sangre en un coche nuevo' (1976); 'Las delicias de los verdes años' (1977); 'La guerra de papá' (1978); 'La noche del licenciado' (1979); 'Buenas noches, señor monstruo' (1982); 'El tesoro' (1988), con Pedro Masó; o 'Espérame en el cielo' (1988).

También se recuerdan 'Don Juan, mi querido fantasma' (1990); 'La hora de los valientes' (1998), que obtuvo los Premios Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Moscú y al mejor director y patrimonio hispano del Festival de Cine Hispano de Miami; 'Cuarta planta' (2003), historia de tres adolescentes enfermos de cáncer que consiguió los Premios al mejor director y del Público en el Festival de Montreal; además de '¿Y tú quién eres?' (2007).

Dentro del teatro llevó a escena 'Isabel, reina de corazones' (1983), que estrenó en el Teatro madrileño de La Comedia, y dos décadas después dirigió en el Teatro María Guerrero 'Los verdes campos del Edén' (2004) y presentó el monólogo 'Los cojos no trotan' (2005), interpretado por el humorista Eloy Arenas.

Entre los trabajos para televisión de Antonio Mercero destacan las exitosas series 'Crónicas de un pueblo' (1971) y 'Verano azul' (1982), seguidas de 'Turno de oficio' (1986) o 'Farmacia de Guardia' (1991). Por este último trabajo recibió diversos galardones, entre ellos los Adircae-91 y Adircae-92 de la Asamblea de Directores y Realizadores Cinematográficos y Audiovisuales Españoles al mejor director y realizador de teleseries.

Asimismo, figuran el telefilme 'La habitación blanca' (2000), que supuso su regreso al medio tras 20 años de ausencia; la serie 'Manolito Gafotas' (2003), una adaptación del libro de Elvira Lindo que ofreció Antena 3; dos guiones para sendos episodios de la serie de Telecinco 'Hospital central' (2004) y otros cuatro para la serie del mismo canal 'MIR' (2007).

Antonio Mercero ha sido distinguido con el Premio Ondas de televisión (1992), la Medalla de Oro a las Bellas Artes (1997), el Premio Toda una Vida de 2002 de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión y el Premio Autor de Comedia del Festival de Cine de Tarragona (2004).