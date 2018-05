Antonio Mercero: «La cercanía con la gente fue una gran virtud de mi padre en su obra y en su vida»

Lasarte-Oria rinde homenaje esta tarde a uno de sus hijos predilectos, el realizador Antonio Mercero, que murió el pasado día 12, creador de una obra para televisión de enorme popularidad y reconocida calidad con 'La cabina' y series como 'Verano azul', 'Turno de oficio' y 'Médico de familia'. El homenaje en el que participa su familia esta tarde a las 18.30 horas en la casa de cultura Manuel Lekuona, dará inicio a un ciclo que se desarrolla hasta el sábado con la proyección de algunos de sus trabajos más emblemáticos.

- ¿En qué consiste el homenaje?

- Voy con mi madre y dos de mis hermanas, por la mañana tenemos una misa, nos reuniremos con la familia y esparciremos las cenizas en un parquecito de Lasarte-Oria en el que él jugaba de pequeño. El homenaje público es a la tarde, con la apertura del ciclo. Agradecemos mucho y nos hace mucha ilusión que sea profeta en su tierra, que se acuerden de él. Nosotros estamos en pleno duelo, hay que ir pasando sus fases, y esta es sin duda una de las formas más bonitas de cerrar el duelo. Los hijos nacimos ya en Valladolid, donde él estudió y donde conoció a mi madre, y en Madrid. Yo conozco poco Lasarte y este homenaje es un reencuentro muy emocionante.

- Siempre mantuvo relación con su tierra de origen...

- Sí, era hijo único pero tiene muchos primos con los que mantenía contacto y mucho cariño. Y hablaba mucho de Lasarte y de San Sebastián, continuamente. Se le quedó muy dentro el amor por la música popular vasca, por el Orfeón Donostiarra, la Tamborrada... Era un buen cantante tenor, y le encantaba arrancarse a cantar. San Sebastián también estaba muy presente, entre otras cosas porque era un buen comedor. Y le encantaba el clima vasco, pasear mirando la lluvia...

- Y la Real Sociedad...

- Claro, otra de sus grandes pasiones. Cuando yo tenía diez años me llamó a su despacho muy serio, yo creía que había hecho algo malo. Se puso muy solemne y me dijo: «Tienes que ser de la Real. Ya tengo un hijo del Madrid y otro del Athletic, y tú tienes que ser de la Real». Al año siguiente la Real ganó la liga, así que mi padre me pareció un sabio, un adivino, me había metido en el equipo bueno.

- Parece una de escena de una de sus series...

- Pues fue así. La Real nos unió mucho, vivimos juntos las duras y las maduras, la temporada memorable del subcampeonato de liga, cuando estuve con él en Anoeta, y el descenso a Segunda.

- ¿También le gustaba mucho la relación con la gente?

- Sí, era muy sociable, muy cercano, y al adquirir cierta fama no se volvió más distante o más arrogante como a veces ocurre, al contrario, la cercanía con la gente, tanto en su obra como en su vida cotidiana, fue una de sus grandes virtudes. Y eso se ha notado con su muerte, está muy claro que la gente le quería mucho. En un país de envidias como España, y en un tiempo de redes sociales llena de 'haters', mi padre ha conseguido el milagro de un cariño unánime.

- Sus trabajos fueron enormemente populares, pero ¿también él tenía un carisma especial?

- Tenía un lado payaso que gustaba a la gente y caía bien. Su concierto con los carrillos, sus anécdotas de joven cuando dijo a su madre que quería ser caricato o cuando le decía al cura que iba a estudiar en la 'escuela de vicio'... Era un gran contador de anécdotas, de chistes y de historias. Creo que es un rasgo de generosidad intentar caer bien a la gente.

- ¿En su vida cotidiana era tan optimista como parece o el trabajo también tenía su parte amarga?

- Lo vivía con alegría, le gustaba mucho su faceta de guionista, más solitaria, escuchar su música clásica en casa y ponerse a escribir. Pero cuando le tocaba rodar, llevar a un equipo de cincuenta personas en jornadas muy largas y muy duras, también lo disfrutaba. Le gustaba mucho su trabajo. Y se sentía un privilegiado por tener a lo largo de varias décadas una fuerte conexión con el público. Tenía un compromiso con el buen humor.

- ¿Hacer en su madurez una película sobre el cáncer infantil y otra sobre el alzheimer fue un gesto de valentía?

- Bastante, no era nada fácil encontrar un productor para un drama así, aunque el texto de Albert Espinosa tenía esa mezcla de humor y drama que mi padre necesitaba. Tuvo muchos problemas para sacar 'Planta cuarta' adelante, aunque luego fue un éxito de taquilla. Y luego '¿Y tú quién eres?' era una historia muy triste. Es como si intuyera que necesitaba hacer un exorcismo con el alzheimer, aunque él nunca lo dijo. Pero es tan casual que justo después le llegara a él... Es una enfermedad muy dura, sobre todo en la primera fase, cuando él es consciente de lo que le pasa, le ves sufrir. Y llega un momento en que no te reconoce. Pero para lo que no te prepara nadie es para el momento en que tú ya no le reconoces a él.

- ¿Qué les contagió a los hijos que han seguido su camino?

- Iñaki es también director de series de televisión y yo escribo novelas y guiones. Sobre todo me decía que me alejara de la pedantería. «Trabaja de forma muy humilde, dándole al martillo, y si te gusta una idea, vete a por ella, pero sin arrogancia», me decía. Y eso me gusta mucho.

- Hace unos meses usted publicó la novela 'El final del hombre'. ¿Qué prepara ahora?

- Era una novela negra con un policía transexual que salió en Alfaguara y ahora estoy terminando la segunda parte, que saldrá a finales de año. Y como guionista estoy trabajando en un par de series de televisión policíacas.