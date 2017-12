40 años trayendo a los más grandes

Gay Mercader: «Por suerte los conocí cuando eran músicos, y no leyendas aún»

De ver siendo un adolescente a The Rolling Stones y The Beatles en París en 1964 a hacerse amigo íntimo de muchos de los nombres fundamentales del rock.

- ¿Por qué se decidió a hacer el libro?

- Desde el principio fui guardando los carteles de los conciertos que organizaba. Soy un tío muy metódico, minucioso, un maníaco. En 2012 fui a Bilbao para hacer los conciertos de The Cure y Bob Dylan, y hablé con los de Vudumedia para que me hicieran una maqueta de cara a hacer una publicación para los amigos, como recuerdo de esos 1.600 carteles que habían llegado a reunir. Luego me tomé un par de años sabáticos y al retormar la idea de la publicación, los de Vudumedia, como son diseñadores y muy buenos, y encima tocan en grupos, me dijeron que había que hacerlo bien, y se pusieron a fotografiar en alta calidad los carteles. La cosa se fue liando y al final ha quedado un gran volumen en edición limitada y numerada con portada en relieve que además de los carteles y el prólogo de Diego A. Manrique, contiene un listado de los 3.400 conciertos que he realizado, que ha sido una locura reconstruir pero está muy bien para los profesionales.

- ¿Dónde nació esa pasión por los conciertos de rock?

- Yo me crié en París. Y antes de cumplir los 15 años ya vi a The Rolling Stones, aún con Brian Jones, en el Olympia en 1964. Mi padre no era demasiado amante de la música, pero tuvo esta cosa de comprarme entradas para ese concierto, que luego repetí en 1965. Y también me llevó a ver a The Beatles con los Yardbirds de teloneros, cuando aún estaba con ellos Eric Clapton. Así que cuando volví a Barcelona venía con una cultura musical muy importante. París no era como España. Aquí no había nada.

- ¿Su amistad con Keith Richards se forjó en su primera visita?

- Sí. Hace poco estuve con él tres horas charlando, felices y contentos de estar vivos y juntos 41 años después.

- ¿Y de qué hablaron?

- De música sobre todo. Es que nos sigue enloqueciendo a los dos. La música es todo.

- También habrá tenido decepciones...

- No muchas. Me encantaban The Incredible String Band, los tenía muy mitificados. Los traje y me disgusté con Robin Williamson, y nunca más los he podido volver a escuchar. Hay cantantes que he traído muchas veces y nunca les he saludado. Te informabas previamente y si te decían que Lou Reed era un cretino, pues muy bien, como su música era fantástica, yo he hecho montones de conciertos de él pero nunca le he saludado. Otro caso es Van Morrison. Lo buenos es que he conocido a muchos cuando eran músicos, y no leyendas. Conocí a Patti Smith con ‘Horses’ y a Sting con ‘Roxanne’, sus primeros discos. Roxy Music era mi grupo favorito y aunque Bryan Ferry ya era una estrella hubo química desde el primer momento. Si algo valoro es la amistad y la lealtad.

- ¿A quién no ha conseguido?

- Prince, íbamos a hacer un show privado en Madrid y me lo canceló en la misma mañana. Me hubiera encantado tener a Jimi Hendrix, The Doors y Marvin Gaye, pero era demasiado pronto. Y a J. J. Cale nunca conseguí traerle, con lo que me gustaba.