Anari Alberdi: «Siempre he ido disco a disco y mi exigencia ha sido con la creación»

Cantante y compositora

Rodeada de cómplices de toda una vida, Anari (Azkoitia, 1970) agradecerá hoy el Adarra Saria con un amplio repaso a su discografía

El premio otorgado por Donostia Kultura reconoce una trayectoria de más de 20 años en los que se ha ganado a pulso un puesto privilegiado en el panorama del rock euskaldun. Esta tarde llenará el Victoria Eugenia para repasar su carrera en orden cronológico con su banda actual y con varios antiguos miembros de Anari.

-¿Qué sintió cuando le comunicaron el premio?

-Primero mucha sorpresa, luego un poco de vergüenza y al final alegría, pero enseguida pensé: «No hemos pedido nada así que lo vamos a aceptar. Esto pasa una vez en la vida». Hablé con la banda y ese día nos fuimos a cenar para celebrarlo.

-¿Qué piensa al ver su nombre junto a los de Laboa, Ordorika, Lertxundi y Muguruza?

-Creo que no te hace mejor ni peor que antes, pero lo esencial del premio es que da visibilidad a la música en euskera y estar ahí es un honor porque esos nombres son referencias para mí. Sin triunfalismo y con humildad, me siento muy a gusto.

-De los cinco premiados hasta la fecha es usted la más joven y también la primera mujer...

-Es obvio que simbólicamente me toca representar a la primera mujer en una lista en la que todos son hombres y eso también es un honor, sobre todo en estos tiempos de visibilización. Sin embargo, parece que subrayar que eres mujer oculta la parte artística de tu labor y para mí lo más importante es que se reconozca eso. Cuando le dan un Óscar a no sé qué director, se habla de la película y de su obra, pero si la premiada es mujer, se destaca eso y no su trabajo. Yo reivindico este premio como compositora y creadora.

-El jurado destaca su «claro compromiso con la calidad y trascendencia» de sus textos, así como la «personalidad» de su música...

-No he tenido intención de trascender. Siempre he ido disco a disco y mi exigencia ha sido con la misma creación. Ahora me encuentro entre el último trabajo y el siguiente: ojalá que haya un próximo disco...

-¿Acaso cabe la posibilidad de que no haya próximo disco?

-Eso lo he dicho desde el principio. Otros colegas repiten que se ven siempre en esto pero yo no, aunque también es cierto que antes decía que con 50 años no me imaginaba en la música y aquí sigo. (Risas) En 'Zure aurrekari penalak' (2015) quería cambiar el color del boli, darle una vuelta al lenguaje, al punto de vista, a la ironía... Sufrí mucho componiendo y grabando.

-Pero enseguida volvió al estudio a registrar el EP 'Epilogo bat' (2016) y rompió el ciclo habitual de un trabajo cada cinco o seis años...

-Sí, teníamos algunas canciones acabadas y queríamos grabarlas para no estar a expensas de lo que la gente espera de ti. La experiencia fue genial, hacer un EP en lugar de un álbum entero es mucho más abarcable. Probablemente el siguiente trabajo vaya en esa línea...

-Hablaba del sufrimiento inherente a la creación...

-El momento en que se funden melodía, letra y voz en una canción es mágico e insuperable, pero luego hay que contemplar muchos factores: instrumentos, arreglos, invitados... Debes intentar escuchar la canción en tu cabeza antes de grabarla pero luego puedes tener éxito o fracasar porque el resultado dista mucho de lo que imaginabas. Para mí grabar es chocar más con mis límites que con mis posibilidades como cantante, escritora y compositora.

-¿Se atrevería a citar alguna canción que le salió mejor de lo esperado y otras que no cubrieron sus expectativas?

-Desde aquí quiero pedir perdón por ser responsable del peor trabajo producido por Kaki Arkarazo, que fue mi segundo disco, 'Habiak' (2000): me empeñé en sonar grave, grave y grave, y cuando lo pongo sólo escucho una puta bola de graves increíble. (Risas) He aprendido mucho en todo este tiempo pero del último LP volvería a grabar 'Arkimedes', que es demasiado lenta, y 'Orfidentalak', que en directo prefiero cantar un tono más alto: para eso están los conciertos, para rectificar ese tipo de cosas e incluso algunas letras... En cambio, en 'Ametsen eraiste neurtua' ocurre exactamente lo que quería, y también en 'Autodefinitua' y 'Piromania', ambas del EP.

-¿Cómo recuerda el punto de inflexión que supuso 'Zebra' (2005)?

-Tuve un 'crack' en mi vida personal que se reflejó en un disco que siempre supe que debía comenzar con la frase «Erori banaiz ere, gorantz erori naiz» y la metáfora de los peces muertos que salen a flote. De repente me entró una alergia tremenda a la melancolía de los chelos y los pianos, y me despojé de casi todo ello porque para sobrevivir hace falta mala hostia: con la melancolía no vas a ningún sitio. También coincidió con la entrada en el grupo de Borja Iglesias, cuya guitarra eléctrica le da una sonoridad muy especial al conjunto. Luego en 'Irla izan' (2009) volvieron los chelos y se produjo un cierto equilibrio y reconciliación conmigo misma. (Risas)

-¿Es difícil vencer la inercia como autora?

-Suelo decir que sólo sé hacer cinco o seis canciones y que siempre estoy tratando de rehacer la misma composición desde el lugar en el que estoy en cada momento. Publicadas en distintos discos, 'Eszeptikoarena', 'Habiak', 'Zebra' y 'Harriak' son la misma canción, o también 'Naufragoak', 'Ihia' y 'Ametsen eraiste neurtua'... 'Tren bat zure barrura' luego es 'Hegoak' y 'Piromania'... Es como ser la misma pero desde otro punto porque tú también vas cambiando. Cuanto más he cuidado la producción musical, más peso le he dado a las letras: en el último disco, por ejemplo, intenté cambiar la forma de escribir, utilizar otro léxico... Me parecía muy sugerente llevar a la esfera íntima conceptos como 'antecedentes penales', 'desarme' o 'macrojuicio'. Lo pasé muy bien.

-Hay quien asigna a Anari «un sitio en el panorama de nuestra literatura por su valor poético»...

-Es un gran halago pero prefiero reivindicar la canción en sí misma porque no es un género menor. Un poema tiene más prestigio y cotiza más en la bolsa lírica que una canción cuando son tipos de expresión diferentes. Ahora a cualquier cosa se le llama poesía y hay muy buenas letras y muy malos poemas. Bob Dylan no es mejor porque le den el Nobel de Literatura pero es tan bueno como los que lo recibieron antes. Alguna editorial española me ha ofrecido editar un libro de poesía y siempre les doy largas porque no sé muy bien cómo tendría que hacerlo...

-Su base de seguidores es increíblemente fiel: si en los conciertos usted calla mientras toca 'Amua' o 'Aingura hegoduna', el público canta la letra de pe a pa. Se le ponen a uno los pelos de punta...

-Y a mí también. Un mes después de sacar 'Zure aurrekari penalak' la gente se sabía las letras casi mejor que yo. Además, es un misterio pero este disco ha enganchado a una audiencia de 17 y 18 años que nunca venía a vernos, y eso que es un disco 'superviejuno' y 'cuarentañero', con letras existencialistas. (Risas) ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que eso durante mucho tiempo no lo hemos tenido. Es algo que ha ido a más, es la hostia tener casi 50 tacos y que lo más bonito esté sucediendo ahora. El premio nos ha puesto a mirar atrás, pero mi trayectoria no tiene un peso para mí: yo me siento entre este disco y el próximo... Por otro lado, da la impresión de que a nuestros conciertos vienen más mujeres que hombres, y no sé si es así, pero está claro que ellas han ocupado el espacio en el que habitualmente estaban ellos: las primeras filas. No sólo se minusvalora a la mujer artista, sino también al público femenino. Algún hombre me ha solido comentar «A mi novia le gusta mucho lo que haces» como diciendo en plan condescendiente: «A mi novia, que no tiene ni puta idea de música, le gustas».

-¿Qué le parece la idea de fijar cupos en los festivales de música?

-Tengo clarísimo que habría que fijarlos, tanto en la música como en el euskera y situaciones en las que un colectivo sale desfavorecido. De todos modos, el otro día se me ocurrió una 'boutade' con la que estoy de acuerdo: casi todos los grupos de tíos que hay en el Azkena -el cartel es masculino al 95%- están llenando los huecos que han dejado por no poder traer a PJ Havey, The Breeders y Courntey Barnett: no hay nada que me apetezca ver más en un festival. A mí me costó mucho llegar a decir que soy feminista, he aprendido y estoy aprendiendo un montón de una generación de feministas que han logrado introducir el tema incluso en la agenda política. El 8-M fue un hito increíble y estamos en un momento interesantísimo de un movimiento que ya es imparable.