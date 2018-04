'América canta', con el Orfeón Donostiarra en el Kursaal DV SAN SEBASTIÁN. Viernes, 27 abril 2018, 06:58

El Orfeón Donostiarra ofrecerá hoy a las 20.00 horas, junto a la Orquesta Clásica Santa Cecilia, el concierto 'América canta' en el Kursaal. Se trata de un compendio de melodías famosas que alcanzaron el éxito a los dos lados del océano Atlántico. Ambas agrupaciones interpretarán tangos, boleros, habaneras, mariachis y otros ritmos populares adaptados para coro y orquesta sinfónica. En la cita, organizada por la Fundación Excelentia, podrán escucharse piezas tan conocidas como 'Adelita', 'Por una cabeza', 'Bésame mucho', 'América, América' , 'Bridge Over Troubled Water', 'The Lion Sleeps Tonight' o 'El día que me quieras'. Las entradas cuestan entre 45 y 59 euros.

Por otra parte, el Orfeón ofrecerá otro concierto el 12 mayo, a las 19.00 horas, en el auditorio de Musikene, junto a la orquesta del propio centro. Presentarán el 'Réquiem' para coro mixto a cuatro voces y orquesta de Luigi Cherubini, una de las misas de difuntos más inusuales, ya que prescinde de cantantes solistas. Víctor Pablo Pérez, director titular y artístico de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, liderará el concierto en el que también se interpretará el Concierto para viola y orquesta de Béla Bartók.