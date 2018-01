Amaia Apalauzak eta Iñigo Roquek euskaratuko dute iazko Nobel sariduna Amaia Apalauza eta Iñigo Roque. Haien proposamenak irabazi duenez Jokin Zaitegi lehiaketa, Kazuo Ishiguroren ‘The Remains of the Day’ itzuli beharko dute Miércoles, 17 enero 2018, 18:56

2018 urte amaieran, aurreneko aldiz irakurri ahal izango da euskaraz iaz Literaturako Nobel saria irabazi zuen Kazuo Ishiguroren lan bat: Amaia Apalauzak eta Iñigo Roquek itzuliko duten 'The Remains of the Day' eleberri ezaguna. Izan ere, japoniar jatorriko idazle ingelesaren lan hori aukeratu zuten itzultzeko Jokin Zaitegi itzulpen-lehiaketaren antolatzaileek. Ingelesetik ekarri beharko dute euskarara zinemara arrakasta handiz eramana izan zen eleberria, hizkuntza horretan idatzi baitu beti 1954 urtean Nagasakin jaio eta bost urte zituela gurasoekin batera Britainia Handira joan zenetik Japoniara itzuli gabe dagoen Ishigurok.

AEDk eta Elkar-ek Arrasateko Udalaren eta Laboral Kutxaren laguntzarekin antolaturiko lehiaketa iazko urrian deitu zen, eta antolatzaileek astearte honetan jakinarazi dutenez Amaia Apalauzak (Iruñea, 1979) eta Iñigo Roquek (Portugalete, 1976) aurkeztutako proposamena aukeratu dute epaimahaia osatu duten Asun Garikanok, Xabier Olarrak eta Xabier Payak.

Amaia Apalauza Ollo Euskal Filologian doktorea da, euskaltzain urgazle izendatu zuten 2016an, eta azken urteotan itzultzaile-zuzentzaile autonomo gisa dihardu. EIZIEko zuzendaritza taldean dago 2015az geroztik, lehendakariorde gisa gaur egun. 2015ekoa da, halaber, haren lehen literatur itzulpena: Literatura Unibertsala bilduman argitaratutako Sergei Dovlatoven 'Maleta' ipuin-liburua.

Iñigo Roque Eguzkitza ere EIZIEko zuzendaritza taldeko kide da. Euskal Filologia ikasi ondoren, itzulpengintzako graduondokoa egin zuen Euskal Herriko Unibertsitatean. Gaur egun, UPV/EHUko Euskara Zerbitzuan dihardu zuzentzaile-lanetan. Literatur itzulpenean portugesez idatzitako lanak ekarri ditu batik bat euskarara. Esaterako, 2014an Euskadi Saria eman zion António Lobo-Antunesen 'Gauzen ordena' naturala. 2013an, Pessoaren 'Poemak pluralean' liburuaren itzulpenagatik finalista izan zen.

Irabazleek 6.000 euro jasoko dituzte 'The Remains of the Day' itzultzeko: erdia jakinarazpena egitean, eta beste erdia lan amaitua eman ostean.