Un guipuzcoano aspira a participar en Eurovisión... con Suiza El ingeniero y compositor donostiarra admite que el festival europeo es «un gran escaparate». / ARIZMENDI El compositor y cantante donostiarra se encuentra inmerso en el proceso de selección de la canción que representará a Suiza en el certamen europeo ITZIAR ALTUNA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 13 diciembre 2017, 06:54

El año pasado probó suerte en el proceso de selección de la canción que representaría a España en Eurovisión, pero no fue elegido. Sin embargo, la experiencia le sirvió a Aitor Osuna para darse cuenta del «escaparate que supone meterse en este concurso» y por eso este año ha decidido intentarlo de nuevo. «Para esta ocasión he creado un tema específico para el concurso, he compuesto una canción más 'europop' o 'eurodance'», señala este ingeniero donostiarra, que ya ha publicado dos discos con temas ambientados en el pop electrónico.

Tras participar en el eurocasting de RTVE, este año la oportunidad de presentar su canción a Eurovisión le ha llegado a través de la televisión pública suiza. «Para esta edición, la SRF ha realizado una convocatoria abierta a todo el mundo y yo he presentado un tema de estudio producido por mí, que lleva por título 'Live The Love'». Aitor Osuna admite que el mero hecho de participar en un proceso de selección convocado en Suiza o en otros países «da prestigio» a los artistas, «no como en España, donde los últimos años se ha ridiculizado bastante todo lo que rodea al festival de Eurovisión», se lamenta.

A mediados de enero se conocerán las seis canciones finalistas que optarán a representar al país helvético en el certamen, que en 2018 se celebrará en Lisboa entre los días 8 y 12 de mayo. Más de medio millar de canciones optan a estar entre las finalistas, que en febrero se presentarán al público suizo en un programa especial, del que saldrán elegidos la canción y los artistas que representarán a Suiza en Eurovisión. «Se podría dar el caso que seleccionaran la canción pero que buscaran otro artista que lo interpretara. De cualquier manera, figurar entre los candidatos es una manera de estar metido en un concurso que siguen miles de personas, y que las canciones alcancen mayor repercusión».

'Live The Love' es el título de la canción, que invita a mostrarse al mundo tal y como se es

Diversidad sexual

Este ingeniero donostiarra, afincado en Oñati por motivos laborales, se dedica al mundo de la música «de forma autodidacta y por afición». Por eso poder participar en un festival como éste sería «todo un sueño», aunque es consciente de lo «difícil» que será conseguirlo.

En su segundo intento por llegar a la cita eurovisiva, Aitor Osuna ha compuesto un tema «pensado» para Eurovisión. «He creado un tema más melódico que el del año pasado, donde la voz tiene mayor presencia. Una de las condiciones de la convocatoria era que la canción tenía que durar tres minutos, y en ese tiempo la melodía evoluciona más, ocurren más cosas». El compositor guipuzcoano destaca también «ese rollo más electrónico que invita a la euforia, como ha ocurrido en otros temas que han triunfado en el certamen».

La canción lleva por título 'Live The Love' y un mensaje que invita a mostrarse al mundo tal y como se es. «Lanza una idea más social, trascendente y directa. La letra habla sobre la diversidad sexual, pero va más allá de su sentido estricto, y se dirige a todo el mundo, para que sea valiente y se muestre como es. Gran parte del público de Eurovisión es gay y por eso surgió la idea para esta canción».

El compositor y cantante reconoce que el mero hecho de presentar su candidatura al certamen le ha abierto puertas y le ha permitido dar a conocer su estilo más allá de nuestras fronteras. «Mi estilo se podría definir como internacional, con letras en inglés y un pop electrónico basado en la música que se lleva a nivel mundial. Quizá es un estilo que aquí no tiene su público. Por eso Eurovisión es una gran ventana».