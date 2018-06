Ainize Txopitea explora interrogantes infinitos en 50 obras Obras de Ainize Txopitea, en la Sala Menchu Gal de Irun. / F. DE LA HERA La artista donostiarra expone su trabajo de este último año en la Sala Menchu Gal de Irun hasta el 2 de septiembre MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Sábado, 2 junio 2018, 09:16

Mujeres de los años 40 ó 50 del siglo XX, solas o en grupo, en actitudes valientes y divertidas e inscritas en paisajes de planetas hermosos y amenazantes componen 'Interstelar', uno de los tres cuerpos del trabajo expuesto por Ainize Txopitea en la Sala Menchu Gal. La artista donostiarra toma el relevo de Carmen Maura en esta sala irunesa, donde pueden verse 50 obras suyas, la mayoría realizadas este año y enmarcadas bajo el título 'The time is now' (el tiempo es ahora).

«'The time is now' presenta un conjunto de obras que exploran una constelación de interrogantes que se renuevan sin cesar: nuestra identidad contemporánea, la experiencia del tiempo, la misteriosa estructura fractal que se reconoce en numerosos entes vivos, la disidencia frente a la desigualdad...», explica el comisario de la muestra, Fernando Golvano, quien destaca de la obra de Txopitea «la actitud vitalista, crítica y poética que se manifiesta en un lenguaje mestizo de integración de imágenes, palabras y logotipos».

Ayer tarde se inauguró esta exposición, que supone «la apuesta más arriesgada que hemos hecho en la Sala Menchu Gal, en cuanto a variedad de estilos propuestos por una sola artista», señaló la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Irun, Juncal Eizaguirre.

La sala pequeña del espacio expositivo irunés se ha pintado de negro para acoger los 20 foto-collages que componen la mencionada sección 'Interstelar', habitada por «mujeres autoexiliadas en otros mundos, a modo de reflexión o crítica de lo que estamos haciendo en éste», explicó Ainize Txopitea.

Los datos Exposición 'The time is now', 50 obras de Ainize Txopitea (foto-collages, instalaciones poético-visuales y otros soportes). Lugar Sala Menchu Gal de Irun (Plaza Urdanibia, 5). Fechas y horarios Hasta el 2 de septiembre, los viernes y sábados, de 18.00 a 21.00 horas y los domingos y festivos, de 11.30 a 13.30. Entrada gratuita.

Los otros dos cuerpos de la exposición pueden verse en la sala grande y llevan por título 'Fractal nature' y 'Resistance'. Un triángulo equilátero de color verde sobre las ramas de un árbol desnudo y nevado abren 'Fractal nature' e ilustran el catálogo de la muestra. «El triángulo simboliza el equilibrio entre los tres cuerpos de trabajo que presento en esta sala», comenta Ainize. «'Fractal nature'' está compuesto por cinco imágenes de gran formato sobre un tema que siempre me ha intrigado y en el cual sigo trabajando. Es una pregunta infinita en sí misma, que habla sobre los arquetipos de la construcción en la naturaleza».

Identidad resistente

Otras quince imágenes, unas en lienzo y otras en papel, componen 'Resistance', el tercer cuerpo de la muestra, «que habla sobre la resistencia de la propia identidad», añade Txopitea. Representan a hombres y mujeres «con los rostros anulados y coloreados. El rostro es lo primero que se ve, pero al eliminarlo te das cuenta de que la actitud, finalmente, es lo más importante».

Dos instalaciones poético-visuales: 'Less ego more soul' (menos ego, más alma) y 'Evolution' completan la muestra, además de un pequeño homenaje a la ciudad que acoge la exposición. Se trata de un collage con una fotografía de la antigua fábrica de Chocolates Elgorriaga, con tres mujeres empoderadas en su cima.

Ainize Txopitea agradeció al Ayuntamiento irunés «la oportunidad de exponer en la Sala Menchu Gal» e invitó al público a visitar la muestra. «Espero que puedan disfrutar de estas obras y captar lo que he intentado transmitir desde un inicio».