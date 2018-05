Ane Abalde: «Nuestro público se iba quedando algo mayor y Artegunea lo ha rejuvenecido»

Después de algo más de dos años al frente de las salas de exposiciones de Kutxa, Ane Abalde (Donostia, 1980) considera que el espacio Artegunea en Tabakalera, dedicado a las muestras fotográficas, ha alcanzado el logro de atraer a un público joven. Abalde reconoce que, al igual que la sala Kubo, se trata de un espacio expositivo peculiar, pero considera que la apuesta por la fotografía ha sido un acierto a la hora de buscar nuevos públicos y de cubrir un espacio en la ciudad que permanecía vacante.

- Decía a su llegada al cargo, hace dos años, que el reto era «definir qué futuro queremos darle» a este Artegunea de Tabakalera. ¿Lo ha hecho?

- Sí, apostamos desde el principio por dedicarlo a la fotografía, se apoyó esa línea y está funcionando muy bien, tanto desde el punto de vista del público como de la crítica.

- ¿Por qué se optó por la fotografía?

- Se unieron varios factores. Hay varias salas de exposiciones en la ciudad y teníamos que buscar un nicho bien definido porque si no, no tenía sentido. Nosotros tenemos dos colecciones, una de artes plásticas y ámbito guipuzcoano, y una fototeca muy potente. Veíamos la fotografía como algo que encajaba dentro de nuestro mundo expositivo. Hacíamos de vez en cuando algunas y funcionaban muy bien en el Kursaal, pero nos parecía bien dividir. Por último, veíamos que nuestro público se está quedando un poco mayor y que en Tabakalera el propio edificio nos iba a traer uno mucho más joven, como así ha sido. Y si era atraído por el lenguaje fotográfico, mucho más. Confluyeron las circunstancias y optamos por esto.

- Curiosamente, desde el mundo de la cultura contemporánea se ve a veces la fotografía con un cierto desdén, algo casi decimonónico...

- Puede ser porque es verdad que en el mundo de la creación contemporánea se optan por cosas mucho más mixtas, pero nosotros no trabajamos la contemporaneidad. Somos una obra social y necesitamos públicos muy amplios.

- De hecho, la fotografía está en el germen del proyecto de Tabakalera, a través de aquel acuerdo con la Fundación Ordóñez-Falcó...

- Sí, aquel acuerdo implicaba otras cosas como traer una colección, pero también es verdad que la fotografía ya no está en la definición de Tabakalera, sí que está lo audiovisual y creo que en ese sentido casa muy bien. El cine, que en Tabakalera tiene una presencia increíble, funciona muy bien como tándem con la fotografía.

«Cuesta encontrarle el punto a la sala porque son dos espacios con formatos diferentes»

«Mi exposición favorita fue la de Zubero porque está en la línea de apoyo a artistas de aquí»

- Con el Artegunea ya abierto, la sala Kubo ha acogido alguna exposición fotográfica, como la de Ricardo Martín. ¿Qué criterios se siguen para decidir dónde va cada exposición?

- La exposición de Ricardo Martín fue un caso excepcional porque ya estaba programada de antes porque en 2016 queríamos dedicar la sala Kubo a artistas guipuzcoanos y en esa línea, recuperar a esa figura. Mientras, en el Artegunea aún teníamos la muestra que hicimos ese año sobre nuestro patrimonio guipuzcoano en artes plásticas. Entonces, se desvió la muestra de Ricardo Martín a la sala Kubo, pero ahora mismo, se haría en el Artegunea. No cerramos puertas, pero va a haber una diferencia muy clara entre dedicar nuestro espacio en Tabakalera a la fotografía y el del Kursaal, a las artes plásticas.

- ¿Cuál es el principal hándicap del Artegunea? ¿Quizás la división en dos plantas?

- ¿La ruptura del discurso? Sí. Es algo que es muy llamativo porque esa doble altura es muy bonita desde el punto de vista arquitectónico, pero sí supone un corte y también hay una diferenciación de espacios: el de abajo tiene poca altura, pero muchos metros lineales, mientras que el de arriba es más alto, aunque con menos pared para exponer. Es verdad que son dos formatos distintos para la misma exposición y suele costar encontrarle el punto.

- ¿Cómo lleva que el público diga: «Voy a ver la exposición de Berenice Abbott de Tabakalera» y no la identifique con una propuesta de Kutxa?

- Lo llevo, bueno... Sí da un poco de rabia que no aparezca Kutxa, pero es algo que nos pasa también en el Kubo porque somos parte del Kursaal. Me parece normal tal y como está configurada ahora la comunicación de Tabakalera, que puede llegar a ser un poco confusa, pero también es verdad que somos parte del centro.

- ¿No termina de cuajar el nombre de Artegunea?

- Tal vez. El hecho de que Tabakalera sea todo el edificio hace que tire más su nombre, pero yo creo que poco a poco se va usando la denominación de Artegunea. Es algo que vemos en las redes sociales: antes siempre que se mencionaba la sala se hacía como Tabakalera y ahora sí se cita más por su nombre. Esto evidencia que la gente sí está diferenciando esta sala.

La sala en datos 'Historias compartidas-El siglo XX en la colección Kutxa' 102.262 en 311 días de exposición. 401 visitas diarias. 'Schommer-Hacia la modernidad' 39.847 visitantes en 94 días. 424 visitas diarias. 'Begoña Zubero - La gente del Po' 19.588 en 94 días. 258 diarios. 'Chema Madoz-Ars Combinatoria' 37.205 en 94 días de exposición. 421 visitantes al día. 'Berenice Abbott-Topografías' 28.066 visitantes en 106 días. 265 diarios. 'Cespedosa-Juan Manuel Castro Prieto' Inaugurada el pasado día 12, 1.332 visitantes hasta el pasado jueves. Total 228.300 visitantes en 769 días de actividad, a razón de 297 visitantes diarios.

- ¿Quién es el visitante del Artegunea?

- Tiene un perfil mucho más joven que la sala Kubo, con una de las horquillas de edad de veinte a treinta años. Es un público que ahora estamos viendo que es fiel porque un 50% repite. Al principio no estábamos seguros de cuál era nuestro público porque en Tabakalera hay un porcentaje importante de gente que está de paso. Ahora se está estabilizando y vemos que tenemos un visitante mayoritariamente de entre veinte y cuarenta años.

- Un público difícil de atraer...

- Sí, en el Kubo la media anda entre los cincuenta y los sesenta años.

- Y el espacio de la cuarta planta de Tabakalera, ¿qué tal está funcionando?

- Siempre hay una exposición instalada. Es verdad que aún es nuestro espacio menos definido, pero intentamos que tenga que ver con todo los que pasa en Kutxa Kultur. Y así que intentamos que sea una plataforma para gente joven que todavía no tiene una carrera larga y sí problemas para exponer. También damos más visibilidad a propuestas que tenemos en la propia fundación.

- Lo que no parece estar claro es de qué exposiciones del Artegunea editan catálogo y de cuáles no.

- Estamos editando cuando creemos que podemos aportar algo. Es verdad que antes se solía editar un catálogo por proyecto, pero muchas veces te das cuenta de que con una publicación no aportas nada, ni un texto, ni una investigación. En esos casos no publicamos el catálogo, que es verdad que es lo único que queda de la exposición cuando se termina, pero que genera el problema de qué haces con todos esos volúmenes, que ya no se venden como antes.

- De las exposiciones que han pasado ya por el Artegunea en estos dos años, ¿cuál es su preferida?

- Mi preferida es 'Gente del Po', de Begoña Zubero, porque representa la línea que nos parece importante de apoyo a los artistas de aquí. Fue una producción que hicimos nosotros y en la que estuvimos muy implicados. Estoy muy orgullosa del resultado.

- ¿Y cuál no terminó de funcionar como se esperaba?

- Han funcionado muy bien todas, me ha sorprendido mucho, pero tal vez la de Alberto Schommer era la primera y la que más pegas tenía.

- ¿Cómo se presenta el futuro de la sala Kubo Kutxa del Kursaal?

- Las dos salas tienen una proyección parecida: apoyar a los artistas vascos y traer al público guipuzcoano exposiciones potentes del exterior. De hecho, así homologas a los artistas guipuzcoanos con los internacionales. Y también queremos trabajar más a la mujer, que es verdad que nuestra programación anterior carecía de exposiciones dedicadas a artistas femeninas y vamos a intentar darles protagonismo.

- ¿Son fáciles de encontrar, tanto artistas vascos como mujeres creadoras, que puedan llenar un sala como el Kubo?

- Sí. Va a costar encontrar mujeres porque siempre te presentan proyectos de hombres, no sé por qué... pero hay artistas mujeres, hay que encontrarlas y hacer un trabajo proactivo. También tenemos la idea de recuperar el trabajo de las Obras Sociales de las cajas, es decir, estudiar a los autores vascos a los que muchas veces no se les presta atención. Antes se hacían antológicas de creadores ya fallecidos de principios del siglo XX y ahora lo que queremos es actualizar ese modelo.

- ¿Echa en falta la sala del Boulevard?

- Como comentaba, el espacio de la cuarta planta es para que exponga esa gente que no tiene sala de exposiciones, pero sí es verdad que hay otra línea que se ha quedado huérfana, que sería la de los artistas de principios de siglo XX que tal vez en Donostia no tengan cabida ahora y quizás sí se eche en falta en la ciudad.

- ¿Qué podremos ver en Artegunea en los próximos meses?

- En julio inauguraremos una exposición cinéfila, que estará hasta octubre. Creo que va a ser una exposición que va a gustar a todo ese público cinéfilo que tenemos. Y después mostraremos la colección de Lola Garrido, una de las más importantes de Europa en fotografía. Ella es donostiarra, aunque vive en Madrid. En San Telmo ya se pudo ver algo de su colección y en Balenciaga, alguna cosita también, pero aquí vienen 150 fotografías de los grandes nombres. Va a ser una historia de la fotografía en miniatura.

- ¿Y en la sala Kubo?

- Tenemos una exposición sobre pop art americano, con obras gráficas de Andy Warhol, Robert Rauschenberg y Robert Indiana, entre otros. Y cerramos con las dos colecciones de Sánchez-Ubiría, una de arte contemporáneo y otra, de arte africano. Se hizo ya una muestra que unía las dos colecciones en el Centro de Arte Contemporáneo de Alcobendas y aquí vamos a hacer una adaptación