¿Riesgo de lluvia? Solo se suspendió una de las 31 funciones

Cuando se plantea un espectáculo al aire libre en San Sebastián salta enseguida el temor a la lluvia. Pero el verano pasado el buen tiempo acompañó y contribuyó al éxito del 'Sueño de una noche de verano'. Se habían programado 31 funciones y solo una tuvo que ser suspendida por culpa de la lluvia, «algo asombroso en San Sebastián», según admitían entonces los responsables de la producción. «Hubo días en que llovió algún rato a lo largo de una función que dura tres horas, pero nadie se movió», recordaba Bernués. Hubo suerte. Si llega a ser uno de esos julios lluviosos, no tan extraños por estos lares, la repercusión del montaje no hubiese sido la misma. Los responsables de Donostia Kultura son conscientes de que el desafío del tiempo planea sobre una nueva producción al aire libre, pero eso no frena el proyecto: están acostumbrados a lidiar con todos los climas a lo largo del año. Aunque en el departamento, que lleva también el apartado de fiestas, saben que cada año es la Tamborrada Infantil el evento que provoca más nervios ante las previsiones meteorológicas.