Ficción y realidad dialogan en la muestra de Eric Baudelaire en Tabakalera

Eric Baudelaire conjuga realidad y la ficción en la exposición "La música de Ramón Raquello y su orquesta", un recorrido en torno a dos películas realizadas por este artista franco estadounidense que ofrece incluso la posibilidad de de hablar en persona con un exministro de Abjasia.

La muestra se inaugura hoy en Tabakalera de San Sebastián, que se convierte en el primer centro de España en acoger una exposición individual a gran escala de este artista nacido en Salt Lake City en 1973 aunque reside en París.

El propio título de la exposición relaciona al espectador con la ficción y la realidad ya que alude a "La guerra de los mundos", el legendario programa con el que Orson Welles sembró el pánico en 1938 y en el que la música del ficticio "Ramón Raquello" era interrumpida para ofrecer las últimas noticias sobre la supuesta invasión extraterrestre.

Diseñada en colaboración con el arquitecto Xabier Wrona, la propuesta de Baudelaire se estructura alrededor de su última película, "Also Know as Jihadi", en cuya producción ha participado Tabakalera, que narra el viaje de ida y vuelta de un joven yihadista franco-argelino a Siria así como su periplo judicial hasta ser detenido.

Los atentados terroristas en los que perdieron la vida más de 130 personas en noviembre de 2015 en París "cambiaron todo" en el interior de este artista que decidió realizar una película sobre el terrorismo y pidió ayuda a diferentes entidades para desarrollar el proyecto.

Tabakalera "fue la primera que se ofreció", ha agradecido el artista.

El filme, que cuenta con un horario de sesiones para ser visto en su integridad, trata de reflejar la disociación entre imagen y palabra, una de las constantes en la creación de Baudelaire.

En este caso el realizador ha huido de la complicidad con el sujeto protagonista, como ha sucedido en otros de sus trabajos, y ha tratado de retratar a Abdul Aziz Mekki, un seudónimo bajo el que se esconde un joven de las afueras de París, en un relato que discurre "sin palabras" a través de paisajes y la documentación judicial que acompaña al proceso del yihadista.

El segundo eje de la exposición es "The Secession Sessions" centrado en la historia de Abjasia, una república que proclamó su independencia de Georgia tras una guerra civil en 1992 pero que no está reconocida por la mayoría de los estados de la comunidad internacional.

El proyecto comenzó en 2005 cuando Baudelaire realizó fotos de paisajes de este "estado ficción" y conoció al entonces ministro de Asuntos Exteriores de Abjasia, Maxim Gvinja. Ocho años después envió varias cartas (también expuestas en la muestra) como "gesto abstracto" a su nuevo amigo, convencido de que las misivas volverían a París con una nota de "destino desconocido".

Sin embargo, la "ficción entró en la realidad", ha indicado Baudelaire, y las cartas llegaron a manos de su destinatario, que no pudo contestarlas porque Abjasia carece de correo internacional por lo que Gvinja decidió responder mediante vídeos que envió por correo electrónico al artista.

Estas grabaciones constituyeron el material para la película "Letters to Max" (2014), que también pude verse en la exposición y que cuenta la vida cotidiana en el país.

Junto a esta aproximación, Baudelaire ha instalado al final del recorrido la "Anembajada" de Abjasia, un despacho adornado con la bandera de esta región del Cáucaso, en el que el propio Gvinja atenderá durante díez días (de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 entre semana y de 11.00 a 14.00 y de 16.30 1 19.30 los fines de semana) la curiosidad de quienes quieran saber algo de su país.

Formado en Ciencias Políticas, Baudelaire ha incluido en la muestra casi "a modo de papel pintado", un total de 400 gráficas y diagramas relacionados con el terrorismo que han parecido en diarios y publicaciones científicas.