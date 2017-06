David Guapo: «El humor de los monólogos siempre funciona mejor en directo»

Antes que humorista fue músico y no falta el toque musical en sus shows como acompañante de un humor que trata sobre los temas habituales en este tipo de espectáculos, basados sobre todo en abordar desde la ironía los temas más cotidianos.

-¿Monologuista, humorista, actor, músico, cómo le gusta más que le llamen, además de guapo?

-David, jajaja, pero si me tengo que etiquetar como algo, sería gracioso. Me encanta cuando gente de todas las edades se acercan y me dicen que soy muy gracioso y se ríen mucho contigo.

-¿Cuál es su definición de 'frungir'?

-La más acertada sería el sinónimo de 'joder' en todas sus acepciones.

-¿Cómo sitúa su humor dentro del género tipo Club de la Comedia?

-Como algo bastante personal y cotidiano, me centro mucho en el carácter universal de las personas, las cosas que a todos nos gustan y nos molestan. Ahí es donde los espectadores se sienten identificados.

-Hay compañeros suyos a los que les gusta incomodar al público llevando el humor al límite ¿No le apetece ser provocador de vez en cuando?

-Provocar y hacer humor son cosas diferentes. Ahora algunos compañeros han puesto de moda los límites del humor, que es un concepto que antes ni existía, porque no se puede poner límites a algo tan abstracto y subjetivo como el humor. Lo que hacemos es un arte y como tal tiene consecuencias, cada uno debería ser responsable de sus consecuencias y marcar sus propios límites. Los míos son los que mi conciencia me dicta. Si alguien mete la pata porque decide tocar un tema que no debía o sacude la conciencia social de forma que no tenía previsto o , incluso, ofende a alguien, no puede echarle la culpa a que haya límites en el humor porque no los hay, igual que no los hay en la pintura o en ningún arte.

-¿Todo puede valer?

-No hay límites en el humor pero hay que ser consciente de cuál es tu audiencia. Una cosa es el humor privado, el que haces con tu pareja, con la complicidad de tus amigos, familiares... Y otro muy diferente es el que hacemos y aceptamos en público. El problema viene cuando alguien no es consciente de eso. Yo puedo aceptar que mi pareja me diga guarradas en la cama, pero si me dijese ciertas cosas delante de mis padres o amigos seguramente me incomodaría a mí y a ellos. Eso no quiere decir que no me guste lo que me dice o que no lo sienta, simplemente que no es el momento, el lugar ni la audiencia adecuada.

-¿Los monólogos de comedia no se parecen demasiado unos a otros?

-Pues sí, en muchas ocasiones sí, te tengo que dar la razón, pero otros cómicos como Goyo, Leo Harlem, JJ Bakero y algunos más hemos mantenido nuestra personalidad. Pasa un poco como con los cantantes, algunos suenan parecido, pero otros mantienen la personalidad y marcan un estilo. Eso no te hace mejor ni peor, pero sí diferente y es un valor añadido en el arte.

-¿Por qué el monólogo de comedia funciona igual de bien en la televisión como en el teatro, siendo dos espacios tan diferentes?

-Pues en el caso de El Club de la Comedia funciona porque se graba en un teatro de verdad con público de verdad, pero no diría que funciona igual. Siempre es mejor en directo en el teatro, en el bar, porque ahí tienes capacidad de improvisación, el lenguaje es mas cercano que el televisivo y el contacto con el público más directo. Los dos funcionan bien, pero mejor en directo, por lo menos en mi caso.

-Además de en los escenarios, tiene mucho éxito en las redes sociales. ¿Ambas cosas son ya inseparables para un artista? ¿Es un trabajo extra?

-En mi caso sí porque las redes me permiten informar y permanecer en contacto con los fans. Además yo trato de cuidar mucho a mi público, siempre me espero al final para hacerme fotos con todo el que venga. Intento no agobiar mucho en redes con información innecesaria. Mas que un trabajo extra, las redes son una herramienta indispensable.

-Estos días lo podemos ver también en la película 'Señor, dame paciencia'.

-Es un peliculón del cual estoy muy orgulloso. La crítica en ocasiones no es muy positiva, pero creo que la comedia nunca ha sido muy bien valorada por los críticos de cine, que anteponen, por norma general, otros criterios que no tienen nada que ver con la risa que provoca la película. Al final si una película hace reír es buena, punto.