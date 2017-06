Isiltzen ez den gizona

Fermin Muguruzak Adarra saria jaso zuen atzo, Victoria Eugenia antzokian, eta oso kontzertu berezia -eta alaia- eskaini zuen, Bartzelonako Sant Andreu auzoko musika-eskolako Micaela Chalmeta Big Bandarekin. Gauza jakina da musikari eta kantari ez ezik, Fermin komunikatzaile trebea dela, eta atzo ere goia jo zuen alde horretatik. Sari ematearekin hasi zen ekitaldia, Eneko Goia alkateak ohiko eskultura -Mari Jose Rekalde nafarrarena- eman ziolarik. Hantxe bertan hasi zen Muguruza bere pozak eta bere aldarrikapenak aletzen. Alkatea aldamenean zuela, honela hasi zuen esker ematea: «Ohituta nago instituzioetatik, saria baino gehiago, zigorra jasotzen. Esan zidatenean Adarra saria irabazia nuela, hasieran pentsatu nuen ez ote zen adar jotzea izango. Baina jakinda aurretik nortzuk izan ziren sarituak, segituan eman nuen baietza. Sari hau, hala ere, gaztetxeentzat ere izango da; gaztetxerik gabe ezin da nire ibilbidea ulertu». Gero, gogorarazi zuen Donostiako azken kon tzertua Kortxoenea gaztetxeko teilatuan eman zuela, eta Le Bukowski ere aipatu zuen, alkateari begiratzen ziolarik: «Zaindu Bukowski, arriskupean dago eta». Goiak txalo jo zion orduan. Bukatu, «gora herria!» oihuarekin bukatu zuen, duela gutxi Jon Maya dantzariak Max sarietan erabili zuen esamolde berbera erabilita.

Kontzertua, berez, Fermin gabe hasi zen. Sant Andreu auzoko musika-eskolako kideak agertu ziren oholtzara, guztira hogei lagun, denak emakumeak bi izan ezik. Eta zuzendari-lanean, David Pastor. Hasteko, 'Esan ozenki' jo zuten, jazz kutsu handiko bertsioan. Pastorrek hartu zuen mikrofonoa esateko «oso pozik» zeudela, Muguruzari esker osatu delako azken batean big banda.

Gero jendaurrera atera zen Fermin eta 'Inkomunikazioa' eskaini zuten denen artean. Irungo kantariak esan zuen «sekulako poza» sentitzen ari zela, «aurretik beste musikari erraldoi batzuek jaso dutelako sari hau, Ruper Ordorikak, Benito Lertxundik eta batez ere Laboak, gure supertotemak. Ni hemen baldin banago, da beste batzuk borrokatu direlako aurretik».

Teloia berriz ere altxa zenean, Negu Gorriakeko lagunak agertu ziren oholtzara

Handik aurrera, errepaso zabala eman zioten Ferminen ibilbide osoko kantuei. Kortaturen (1983-1988), Negu Gorriaken (1990-1996) eta Muguruzaren bakarkako diskoetako abestiak izan ziren gehienak, eta izan zen bertsiorik ere, adibidez Rage Against the Machine taldearen 'Killing in the Name' kantuarena.

Kantaldiaren erdi aldera hasi ziren gonbidatuak agertzen. 'Oasiko erregina' Sorkun kantariarekin eta Oskar Benas gitarra-jolearekin eman zuten. Ordurako makina bat koru-tarte eginak ziren big bandako bi abeslariak, Sant Andreuko Eva del Cantok eta Saphie Wellsek.

Oso pozik jardun ziren katalanak, beraiek sortutako abestiak jotzen ariko balira bezala. Tarteka dantzan hasten ziren, eta David Pastor bera ere txoratuta agertu zen inoiz. Bakarkako joaldi batzuk ere egin zituen Pastorrek bere tronpetarekin.

Bukatzeko, 'Sarri sarri'

Teloia jaitsi eta txalo-zaparrada luze baten ondotik berriz altxa zenean, Negu Gorriakeko lagunak agertu ziren oholtzara, eta bi ale eskaini: 'Gora herria' eta ezin ezagunago den 'Sarri sarri'. Hantxe ziren Iñigo Muguruza, Kaki Arkarazo, Mikel Anestesia... eta baita Ines Osinaga trikitilaria ere gonbidatu gisa. Jaialdiak izan zituen beste bi gonbidatu oso berezi ere, Odei Barroso eta La Basu. Era honetara, raparen aldeko keinua egin zuen irundarrak.

Adarra sariaren aurreko edizioak oso bestelakoak izan ziren. Ordorika eta Lertxundi ez bezala, Ferminek behin eta berriz egin zituen hitzaldiak. Behin baino gehiagotan aipatu zituen hildako lagunak, adibidez Jon Arretxe («Mikel Zabaltzarekin batera torturatu zutena»), Hasier Etxeberria eta Juanba Berasategi. Eta baita Amaia Apaolaza musika-managerra; Víctor, Vómito social taldeko kantaria; eta Pedrolas zena.

Emazte Jone ere izan zuen gogoan, eta baita Irune alaba eta Unai semea ere. Ez zen isildu.