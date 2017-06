El baile de los más bellos caballos

Lo definen como un espectáculo «único en el mundo» y de una belleza que «deja asombrados a los espectadores de todos los sitios por donde se ha paseado» esta conjunción total entre los movimientos de los singulares caballos cartujos y la música compuesta por Manolo Carrasco e interpretada en directo por un amplio grupo de músicos.

'Passión Andaluza', el espectáculo que une la música en directo con los caballos de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, llegará a San Sebastián en julio, con dos funciones que tendrán lugar los días 6 y 8 de julio en el Donostia Arena, en Illumbe, a las 21.00 horas. Las entradas ya están a la venta en Ticketea y Tickemaster.

El pianista gaditano Manolo Carrasco, además de mantener su carrera como intérprete de música clásica, es el compositor y director musical de 'Passión Andaluza'. «Es un proyecto que empezó en 2000, cuando compuse la música especialmente para la Real Escuela y se estrenó en el estadio Chapín de Jerez de la Frontera», explica Carrasco.

«Se consiguió un reto, porque antes los caballos siempre actuaban con música pregrabada, una música que no tenía mucho que ver con los movimientos de los caballos. Sin embargo el reto era poner una música a cada movimiento de los caballos», añade el músico. «Cada vez que un caballo hace un piaffe o un paso español o un galope, todo tiene su propia música, que va cambiando en función de los movimientos que hacen los caballos. La unión que se ha conseguido entre la música y los caballos es algo único», afirma Carrasco.

Un año de trabajo

La forma de trabajar del compositor se basa en darle un sentido musical al conjunto de coreografías que realizan los catorce caballos que intervienen en el espectáculo. «Es un poco como trabajar para el cine, como componer una banda sonora», considera Carrasco. «Me dieron las kür, el conjunto de movimientos de los caballos, y sobre eso compuse la música, en un proceso que duró un año. La música se grabó con la Royal Philharmonic Orchestra de Londres». Esa música apareció primero en el CD titulado 'Cómo bailan los caballos andaluces', y tuvo una continuación hace dos años en 'Sinfonía ecuestre'.

San Sebastián será la primera plaza de la amplia gira que va a realizar el espectáculo 'Passión andaluza' hasta el próximo otoño. Tras las dos funciones donostiarras también llegará a Bilbao, La Coruña, Santander, Alicante o Mallorca, siempre en recintos de grandes dimensiones para poder apreciar el conjunto visual del espectáculo. También ha visitado en años anteriores el estadio de Bercy en París, Montpellier con la orquesta sinfónica de la ciudad francesa o la plaza roja de Moscú, además de Madrid y Barcelona.

El grupo que acompaña a Manolo Carrasco está compuesto por percusionistas, guitarristas y cantaores, además del piano. Pero tanto el músico como el productor Fernando Bermúdez insisten en que el protagonismo está en los caballos. «La Real Escuela Andaluza es mundialmente conocida, y la gente se queda asombrada con la belleza del espectáculo», asegura Bermúdez. «Los caballos cartujanos están considerados los más bellos del mundo, y la verdad es que son impresionantes», añade Carrasco, acostumbrado también desde niño a convivir con la estampa de estos caballos en la playa de Rota.

«Los cartujos ya criaron estos caballos en el siglo XV», explica Carrasco. «En el XVII llamaban a estos caballos 'la silla del rey', porque todos los reyes querían tener un caballo como estos, con ese cuello grande que pintaba Velázquez, tan característico del caballo cartujano. Es un caballo muy noble, y muy adecuado para hacer este tipo de espectáculo. Conseguir que todos los movimientos estén perfectamente sincronizados es un trabajo duro, hace falta mucha precisión».

El espectáculo Lugar: Donostia Arena (Illumbe). Fechas: 6 y 8 de julio. Hora: 21:00. Precios: Entre 25 y 45 euros.

El espectáculo se articula en torno a dos tipos de doma: «Haremos coreografías de doma vaquera, que es cuando el caballo está trabajando en el campo, y de doma clásica, en la que se trabaja las kür clásicas, y un número muy especial que se llama 'Trabajos en la mano', en el que los caballos hacen posadas, elevadas, cabriolas, passage, paso español...», explica Carrasco. «Mi familia tenía caballos, y me gustaba mucho cuando era niño el paseíllo con los caballos por Rota, en la playa al atardecer en invierno, cuando apenas hay gente. Siempre he estado muy unido al mundo de los caballos, así que cuando me propusieron hacer la música acepté enseguida».

Jinete olímpico

Otro número muy especial es 'Riendas largas', en el que un jinete se sitúa al lado del caballo y va creando los movimientos con las riendas. «En el trabajo con la garrocha, va a estar el jinete olímpico Rafael Soto, que es el director artístico de la escuela y fue medallista de plata en los juegos de Atenas en 2004, y viene como director artístico». Además, el espectáculo incluye «una pincelada» de baile flamenco.

Hace nueve años que no han venido a San Sebastián los caballos de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, desde su actuación en 2008, también en Illumbe, por lo que es una ocasión muy especial de ver este espectáculo que se va a presentar en dos fechas. «Estamos muy ilusionados con volver a Donostia, el equipo del espectáculo lo formamos casi 50 personas entre equipo técnico, jinetes y músicos, es una producción gigantesca y todos tenemos mucha ilusión de volver a una de las ciudades más bonitas del mundo».

La música que ha creado Manolo Carrasco mezcla las esencias del flamenco y la música clásica. En su trabajo como intérprete de música clásica, Manolo Carrasco recorre todo el mundo. Se confiesa «muy inspirado por los compositores clásicos rusos, como Rachmaninoff o Tchaikovsky. Mi formación es rusa y muchos de mis profesores han sido de allí, y doy muchos conciertos asiduamente en Rusia. Hace tres semanas toqué en el palacio de Pedro el Grande en San Petersburgo. Viajo mucho para dar conciertos a China, Malasia o Vietnam, en otoño iremos a Turquía y Montpellier, luego a San Petersburgo de nuevo».

Ve puntos en común entre la música rusa y la española, «como la pasión, cierta melancolía y el dramatismo, aunque también es muy alegre en otros momentos». Carrasco describe 'Passión andaluza' (que está escrito con dos eses, como en inglés, para resaltar esa palabra) como «un espectáculo para toda la familia, para disfrutarlo mucho, es muy visual y muy bello y la música en directo y el baile le dan un atractivo muy especial».