Un jardín colgante busca «nuestra relación con la naturaleza no humana»

Puede tomarse como un nuevo motivo decorativo para dar otro aire al interior del edificio, o detenerse a indagar en las relaciones y sugerencias que provocan las 45 plantas colgadas, con su juego geométrico de cuerdas, en la plaza de Tabakalera, en la entrada lateral junto a la cafetería.

LA INSTALACIÓN Lugar: Plaza de Tabakalera (entrada lateral). Título: 'Malas madres / Vidas suspendidas de una cuerda'. Duración: Tres años.

En realidad se trata de la instalación del artista mexicano Jerónimo Hagerman (México D.F., 1967), que ha colaborado con el arquitecto Jon Begiristain para crear 'Malas madres / Vidas suspendidas de una cuerda', una propuesta que pretende «crear una nueva relación entre el edificio y la gente que lo visita» y «provocar una relación del ser humano con la naturaleza no humana».

Habituado a trabajar en espacios públicos, el gran recibidor con la balconada de Tabakalera es para Hagerman un lugar perfecto «para ver qué se genera entre la pieza y el espectador. El 80% de las emociones de la pieza residen en lo que sucede con la gente que pasa por ahí, cómo reacciona y qué le sugiere». El sistema de cuerdas, además de mantener suspendidas las plantas, permite crear «un juego entre la geometría y la naturaleza».

«El ser humano es demasiado protagonista, tendemos a humanizar a los otros seres vivos»

'Mala madre' es el nombre que recibe en México el tipo de planta elegida para la instalación, una especie también muy popular aquí, conocida como 'cinta'.

La muestra permanecerá tres años en Tabakalera, y para el mantenimiento del riego y la poda se utilizará el sistema de cuerdas, que permite descender las plantas hasta una altura accesible, de manera que el público también podrá contemplar el proceso. Además, este tipo de plantas se caracteriza por crear esquejes externos que finalmente caen: «Así que quien se encuentre un esqueje en el suelo puede llevárselo a casa y plantarlo», indicó la directora de Tabakalera, Ane Rodríguez, que consideró el espacio donde se ha colocado la instalación como «una plaza icónica» de Tabakalera.

«Estoy habituado a los espacios públicos, pero este es especialmente bonito, porque supone un reto gigante, por las dimensiones y por su carácter tan abierto a que la gente entre y salga, se relacione con el trabajo y proponga una respuesta», manifestaba ayer Jerónimo Hagerman.

Pieza viva

«La pieza está viva no solo por las plantas, también por la gente que va a verla y reaccionará de una manera u otra y contribuirá a las relaciones que propone el trabajo», añadió el artista, que ayer inauguró la pieza con una fiesta por la tarde en la que hubo música y baile.

Esta intervención en la que «cada uno puede establecer el tipo de vínculos que quiera» y que «funciona a varios niveles», busca también provocar «una relación del ser humano con la naturaleza no humana. A veces no sentimos suficientemente que somos parte de un sistema mucho más grande que nosotros», advierte Hagerman. «Los seres humanos somos demasiado protagonistas en la naturaleza, incluso tendemos a humanizar a los demás seres vivos. Ese protagonismo nos impide tener una relación verdadera con los otros, no entendemos que son muy diferentes a nosotros».

Otro de los elementos que suelen formar parte del trabajo del artista mexicano es la arquitectura. Y en 'Malas madres / Vidas suspendidas de una cuerda', este aspecto tiene que ver no solo con el espacio que ocupa, sino también con la propia construcción de la pieza, en la que ha intervenido de manera decisiva el arquitecto Jon Begiristain.

«El diálogo entre las plantas y el edificio ha hecho más doméstico el espacio, es un elemento vivo y móvil», manifestó el arquitecto, quien también se encargó de resolver el mecanismo con cabos de cuerda y anclajes similares a los de un barco.

Esta es la primera de una serie de intervenciones que Hagerman realizará en Tabakalera, con una frecuencia de dos intervenciones por año.