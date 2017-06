'El guardaespaldas' se sube a las tablas convertido en musical

Un nuevo estreno promete prolongar la edad de oro que el musical está viviendo en España. Se trata de 'El guardaespaldas', la versión teatral de la popular película interpretada por Whitney Houston y Kevin Costner, que llegará al teatro Coliseum de Madrid a partir del 28 de septiembre. La cantante y actriz mexicana Fela Domínguez y los actores españoles Maxi Iglesias e Iván Sánchez recrearán una de las historias de amor más populares en el cine de los noventa, la de la estrella del pop Rachel Marron que, ante el acoso de un fan, debe contratar a alguien que la proteja, Frank Farmer.

Tras superar un duro casting, Fela Domínguez cruza el charco para interpretar el papel protagonista de la obra. Conocida en México por su participación en 'El Rey León', que lleva dos años en cartel, afronta esta nueva aventura "feliz" por reencarnar a una de las artistas que considera como su referente. "Whitney Houston siempre me ha inspirado. No trato de compararme a ella porque es única, pero sí voy a intentar ser honesta y transmitir al público sus cualidades", explica Domínguez.

A su lado estarán dos actores españoles que se estrenan en los musicales. Maxi Iglesias ('Física o Química', 'Velvet'), e Iván Sánchez ('Hospital central', 'El comisario') se turnarán en el escenario para proteger a la protagonista.

Pese a haber tenido otras oportunidades, Iglesias se estrena sobre las tablas con 'El guardaespaldas'. "Estaba esperando un proyecto tan atractivo como este, es el momento oportuno", explica el actor, que confiesa que tiene mucho respeto al escenario, pero asegura que está deseando que comience la obra, pese a que, reconoce entre risas, cantar no es su fuerte. "Aunque no tengo que hacerlo en la obra, me hubiera atrevido. De todas formas, voy a aprovechar para dar clases", cuenta.

En la misma línea, Iván Sánchez admite que canta menos "que un gallo pisado". El actor cree que 'El guardaespaldas' es un musical "supermoderno y un 'show' gigantesco" con una banda sonora "que conocen hasta los niños de otras generaciones".

La empresa Stage Entertainment se encarga de la producción de la obra, que está basada en el guión original de la película, cuenta con libreto de Alexander Dinelaris y dirección de Carline Brouwer y conserva la partitura original de la versión que se estrenó en 2012 en Londres. Actualmente, se encuentra en cartelera en Holanda, aunque también se ha estrenado en Canadá, Alemania, Estados Unidos, Italia y Australia.