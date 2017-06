«En esta obra se puede encender el movil y hasta contestar»

¿Puede usted vivir sin estar todo el día pendiente del teléfono móvil? Sea cual sea la respuesta si quiere pasar un buen rato puede acudir hoy a las ocho de la tarde al teatro de Kutxa Kultur en Tabakalera, donde las actrices Amaia Lizarralde, Belén Cruz y Olatz Beobide van a estrenar en castellano la obra 'Nomofóbicas'.

Después de más de cuarenta representaciones en euskera, comienzan hoy la nueva versión con las aventuras de tres mujeres afectadas de una manera u otra por la Nomofobia, que no es otra cosa que el miedo incontrolable a salir de casa sin el teléfono móvil, a quedarse sin batería o sin cobertura. Olatz Beobide lo primero que hace es confesar que para ella el móvil es imprescindible. «Soy nomofóbica al cien por cien, de las que va a todas partes con el cargador».

La función lleva el aclaratorio subtítulo de 'Enganchadas a la red'. «Uno de los personajes es una mujer a la que le quitaron todos los puntos del carnet de conducir porque tuvo un accidente por conducir y a la vez escribir un mensaje». Otro «hizo un comentario aparentemente banal en su red social y sin saber por qué se convierte en una noticia viral que sale en todas partes y pone patas arriba su vida privada».

«La obra es muy blanca y divertida, pero también ponemos el dedo en la llaga»

El público asiste divertido a lo que Beobide llama «el espejo deformante en que a veces se convierte el teatro, algo que me gusta especialmente». Se ríen mucho, sí, «y también nos dicen que vaya verdades les contamos, sobre todo la gente mayor. Los jóvenes lo entienden de otra manera, ellos simplemente no comprenden un mundo sin móvil». Por eso cuando hacen funciones para escolares «las llevamos más por el terreno del acoso telefónico y otros temas. No es tanto usarlo o no, como usarlo bien y con cuidado».

Entre los personajes hay una terapeuta, interpretada por Amaia Lizarralde, que realiza una encuesta que es real, con preguntas del tipo '¿Tienes ansiedad o problemas de concentración cuando toca apagar el móvil en el cine o en un hospital?', 'Miras constantemente el móvil para ver si tienes mensajes o notificaciones?' «Los espectadores, y nosotras mismas, nos vemos reflejados en esas preguntas y sus respuestas. La obra es muy blanca y divertida, pero también ponemos el dedo en la llaga, se convierte un poco en un aviso, una pequeña alarma sobre estos comportamientos».

«Todos enganchados»

«Hemos 'robado' las ideas de todas partes», reconoce Beobide. «Estábamos con el radar puesto y también buscamos información, así para nuestra sorpresa nos enteramos de que existen centros de tratamiento, sobre todo en países como Corea, para los que no son capaces de vivir sin el móvil. Es una dependencia que puede causar hasta la ruina personal en los casos más extremos».

En el teatro hay que tener el móvil apagado, pero en esta ocasión queda a voluntad de cada uno. «Nosotras no decimos nada, pero se puede tener encendido, hacer fotografías y lo que quieran. En una obra normal claro que no, es muy molesto, pero en la nuestra no pasa nada. Ya nos ha ocurrido un par de veces y nos morimos de la risa, les dejamos que contesten y la verdad es que incluso nos puede hasta venir muy bien, lo aprovechamos para divertirnos un poco más».

En 'Nomofóbicas' se juega con las diferencias generacionales. Desde las personas mayores que miran el aparato con cierta desconfianza «hasta esos jóvenes que aunque estén juntos se comunican por mensajes. Es una manera también de que personas de edades muy diversas se rían viendo los comportamientos de la otra parte, aunque quien más quien menos todos estamos de alguna manera si no enganchados, al menos involucrados».