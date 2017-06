El Bellas Artes presume de su mayor 'chillida'

Comparado con materiales nobles como el cobre, el bronce, el mármol o el alabastro, crear esculturas con el 'vulgar' hormigón armado, el de los bloques de pisos y los puentes, tuvo su punto de experimento y de provocación. Con él hizo Eduardo Chillida cinco de las siete piezas de la serie 'Lugar de encuentros'.

En algunos sitios, como en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, colgó además la enorme escultura -de 16 toneladas, la número IV de la serie- con unos ganchos a una estructura metálica, trabajo para lo que contó con la colaboración del ingeniero José Antonio Fernández Ordóñez. El juego entre los opuestos de la materialidad rotunda y la sensación de levedad, tan propia del escultor donostiarra, quedaba a la vista.

Donada oficialmente por Chillida al museo en 1982, permaneció primero dentro del edificio moderno. Con la remodelación del centro en 2001 salió fuera, a la plaza que desde entonces lleva el nombre del artista, no tanto para desocupar el espacio interior como para que estuviera al aire libre, su lugar natural. Lluvias, altas y bajas temperaturas, contaminación y otros elementos ambientales le han ido haciendo daño, en la estructura de hierro con la que se arma el hormigón y también en la misma piedra.

Javier Chillida, sobrino del artista, y el departamento de Restauración del museo, encabezado por María José Ruiz-Ozaita, se han encargado de mejorar el estado de la pieza, la mayor de la colección de 'chillidas' del Bellas Artes. «Primero documentamos bien la obra con distintos archivos fotográficos e hicimos un estudio de los materiales. Con él pudimos conocer qué porcentajes tenía de cemento, áridos, mármol rojo de Alicante y grava gris. También hicimos un estudio para evidenciar los puntos en los que el óxido del hierro había pasado al hormigón», contó ayer Javier Chillida en el hall del museo, con la escultura justo al otro lado del cristal.

La restauración entra dentro del programa anual que Iberdrola subvenciona desde 2013 y gracias al cual se han restaurado 64 obras. En representación de la Fundación Iberdrola estuvieron ayer en el centro artístico del parque su director, Ramón Castresana, y la responsable de las áreas de Arte y Cultura y Biodiversidad, Carmen Recio. Les acompañaba el director del Bellas Artes, Miguel Zugaza.

Respetar la evolución

El hormigón afectado se ha tratado como materiales compatibles, como áridos muy finos y el cemento portland, introducido en los agujeros con jeringuillas. También se ha aplicado un material para que no le afecte el agua y la formación de «algas, hongos y líquenes, tenaces y resistentes».

Dejar la escultura como si estuviera recién instalada no tenía sentido. El paso del tiempo y sus efectos son parte de la escultura. «Restaurar en este caso no es volver al original, que ya no existe. Significa respetar la evolución de la pieza en su interacción con las circunstancias del exterior, eso sí, tratando de estabilizarla y de evitar su deterioro», explica Javier Chillida.

Fijar el tono adecuado de la piedra, sin pasarse con la limpieza, es fundamental. Y querer terminar cosas que el artista dejó a propósito inacabadas, como unas pérdidas de hormigón en alguna esquina producidas en el proceso de ejecución de la obra, resulta una aberración. Si Chillida eligió que permanecieran esos detalles de imperfección, sería por algo.

Javier Chillida estudia ahora cómo la industria de la construcción está resolviendo los problemas con las estructuras metálicas internas para que estas no se oxiden. En el museo Bellas Artes, a partir del lunes, van a desmontar el 'Monumento a Arriaga' de Francisco Durrio, en la plaza trasera del museo, para cambiar su circuito de agua.