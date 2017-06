Acusan a Bob Dylan de plagio en su discurso para el Nobel de Literatura

El cantautor Bob Dylan ha sido acusado de plagiar partes de su discurso de aceptación del premio Nobel de Literatura del pasado 4 de junio, en el que supuestamente utilizó varios fragmentos de frases de la página web Sparknotes.

Las acusaciones fueron vertidas por la revista estadounidense Slate después de que una de sus reporteras analizara las palabras utilizadas por el cantante para describir en su alocución la novela 'Moby-Dick', una obra de referencia para Dylan. La periodista Andrea Pitzer, cuyos comentarios reprodujeron hoy medios estadounidenses, narra en el artículo de Slate que detectó que varias de las frases de Dylan no forman parte de la novela, pero sí se asemejan mucho a la sinopsis sobre la obra que aparece en la página web Sparknotes, que ofrece a los estudiantes explicaciones y resúmenes de numerosos libros.

"En las 78 frases de su discurso que Dylan dedica a la descripción de Moby-Dick, una inspección rápida revela que más de una docena de ellas se parecen mucho a las líneas de la web de SparkNotes", afirmó la reportera. "Y muchas comparten frases clave como 'el deseo de venganza de Ahab' que no aparece en la novela de Moby-Dick", agregó Pitzer en sus comentarios.

Slate expone en su artículo todas estas frases, y destaca que Dylan entregó su discurso a la organización de los premios Nobel poco antes de cumplirse la fecha límite impuesta, tras la que se le entregaría los 923.000 dólares de recompensa.

Además, la publicación recuerda que el artista es conocido por utilizar material de otras personas en sus canciones. "Dylan depende tanto de la apropiación que investigar sus fuentes se ha convertido en una industria casera. Durante más de una década, el escritor Scott Warmuth ha seguido las letras y escritos de Dylan hasta una variedad increíble de textos, como frases copiadas de un panfleto turístico de Nueva Orleans", explica Slate.

Tras no haber recibido respuesta de Dylan ni de su discográfica, que hasta el momento no se han pronunciado sobre la polémica, la revista estadounidense recurrió a la opinión de varios profesores de universidad de Literatura, que muestran una opinión dividida. Dos de ellos opinan que Dylan sí plagió a SparkNotes, mientras que otro no ve problema en que utilice porciones de algunas frases puntuales.